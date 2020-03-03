2020-03-03T12:58:14+03:00
Звезды

«Концерт – это пинг-понг, понимате? Это секс!»: Рома Зверь упрекнул нижегородскую публику в вялости

В Нижнем Новгороде состоялся второй за несколько дней концерт группы «Звери»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Концерт – это пинг-понг, понимате? Это секс!»: Рома Зверь упрекнул нижегородскую публику в вялости«Концерт – это пинг-понг, понимате? Это секс!»: Рома Зверь упрекнул нижегородскую публику в вялостиФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА
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Вечером 2 марта в КЗ «Юпитер» состоялся второй за несколько дней концерт группы «Звери» - первый прошел в субботу, 29 февраля. И поначалу солист группы Роман Билык был явно не в настроении. Вскоре после начала концерта певец обиделся на одного из поклонников.

- Знаете, зачем тут на сцене стоят микрофоны? Чтобы вас слышать! И я все слышу. Все ваши «сними очки», «давай уже районы-кварталы» - все слышу. Давайте будем вежливее друг к другу, - попросил артист.

Отыграв час с небольшим, музыканты ушли со сцены. Но зрители и не думали расходиться – стали хлопать руками и кричать. Спустя несколько минут софиты снова зажглись, и «Звери» вернулись.

- Вижу, вы поняли, что артистов нужно звать! – обратился к публике Рома Зверь. – Концерт – это ведь не только наше выступление перед вами. Концерт – это пинг-понг, понимаете? Это секс!

«Концерт – это пинг-понг, понимате? Это секс!»: Рома Зверь упрекнул нижегородскую публику в вялости Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

«Концерт – это пинг-понг, понимате? Это секс!»: Рома Зверь упрекнул нижегородскую публику в вялостиФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Исполнив несколько отборных хитов, музыканты попрощались со зрителями и снова ушли. Но большая часть фанатов и после этого осталась на своих местах, крича, хлопая и топая ногами. И их усилия оказались не напрасными – «Звери» опять вернулись и исполнили символичную песню «До скорой встречи».

- Через годик или полтора вернемся к вам в рамках юбилейного тура – нашей группе в следующем году исполняется 20 лет! – пообещал Роман Билык, прощаясь с нижегородцами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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