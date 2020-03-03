2020-03-03T13:31:03+03:00
Общество

«Возвращение 90-х»: Жуткая давка произошла на открытии магазина китайских товаров в Кстове

Посетители едва не дрались за сковородки и швабры [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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К счастью, до драки не дошло.К счастью, до драки не дошло.
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Жители промышленного города Кстово устроили давку на открытии магазина дешевых китайских товаров. Очевидцы записали видео с места событий и выложили в социальных сетях.

Жители Кстова устроили давку на открытии магазина китайских товаров.Видео: https://vk.com/typical_nn

На кадрах видно, что толпа посетителей рвется к продавцу, раздающему всем желающим сковородки, швабры, стиральный порошок и прочие товары. При этом некоторые истошно кричат: «Пропустите!», «Отдайте!», «Дайте выйти!». Судя по видео, трудности возникали не только в попытках пробраться к месту раздачи дешевых товаров, но и к выходу.

Опубликованное в сети видео шокировало общественность. Особо активные пользователи принялись обсуждать и даже осуждать посетителей, устроивших давку в магазине.

- Возвращение 90-х, - написала Нина Чулкова.

- Читайте классику. Не хотите читать? Смотрите кино - «Мастер и Маргарита». Варьете сюжет. Но смысл в другом. Нищета… - добавил Андрей Фролов.

- Это не от бедности. У меня небольшая зарплата, но я не опущусь до такого. Да и качество этих товаров оставляет желать лучшего. Через месяц выбросят, - заявила Марина Аханова.

- Что плохого в том, что люди пошли покупать что-то нужное для семьи? У каждого разных доход. У одной семьи - 15 тысяч, у второй - 200 тысяч, - заступился Макс Загородний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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