Уходит не первый раз: Волонтеры рассказали, как искали пропавшего подростка-инвалида

Мальчика искали больше суток. Фото: поисково-спасательный центр «Рысь»

Пропавший 17-летний подросток с инвалидностью Илья Р. найден живым в Нижнем Новгороде. В минувшую субботу, 11 сентября, вечером около 22:00 мальчик ушел из дома на улице Пушкина и обратно так и не вернулся. Илья был одет в серый драповый пиджак, темные брюки и коричневые слипоны. «Комсомолка» пообщалась с волонтёрами и узнала, как проходили поиски.

Когда потерявшие ребенка родственники забили тревогу, волонтёры распространили по всем ресурсам информационную рассылку о том, что требуется помощь добровольцев. В первую ночь, не теряя времени, поисковая группа выехала к месту пропажи.

- Мальчик собирался поехать в Шатки к родственникам, а мы пытались его перехватить всякими способами, - рассказала главный инфорг поисково-спасательного центра «Рысь» Надежда Ермолаева. - Он из дома уходит уже не первый раз, поэтому мы уже знаем направление его движения и где он примерно может находиться.

Ночью Илью Р. найти, к сожалению, не удалось, поэтому вся надежда оставалась на распространение информации о пропаже, так как область поиска уже стала слишком большой.

- Мы ждали, что появятся свидетели, что его кто-то видел и у нас будет конкретное направление для следующего выезда на поиск, - отмечает координатор поисковой группы. – А уже сегодня мама подростка сообщила, что он найден, но где он был, пока не ответила.

Самое главное, что с подростком всё хорошо, и он находится в безопасности дома.

- Всем спасибо за помощь и распространение информации! - обратились волонтёры в социальных сетях к участникам поисков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!