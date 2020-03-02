Высокопоставленный нижегородский полицейский отправлен под домашний арест

По данным источника в правоохранительных органах, начальник МО МВД России «Дивеевский», подполковник полиции Александр Сутин 28 февраля принимал участие в организации ДТП с участием местного чиновника.

Сутин получил от знакомого депутата информацию, что глава муниципального Дивеевского района Сергей Кучин управляет автомобилем в нетрезвом виде. Депутат предложил зафиксировать этот факт, но не просто зафиксировать, а организовать ДТП с участием Кучина.

Сутин не только не отреагировал на факт нетрезвой езды, но и согласился организовать правонарушение (ДТП), пользуясь своим служебным положением. И тем самым нарушил закон «О полиции».

Московский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел ходатайство следствия об избрании в отношении начальника МО МВД России «Дивеевский» подполковника полиции Александра Сутина меры пресечения. Суд решил назначить подозреваемому домашний арест почти на два месяца - с 28 февраля 2020 года по 26 апреля 2020 года включительно.

Расследование правонарушения по 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») продолжается.

Напомним, Сутин работает в ОВД с 1989 года на различных должностях: участковый инспектор милиции Лукояновского района, оперуполномоченный отделения по борьбе с преступностью в сфере экономики, заместитель начальника отдела по тыловому обеспечению, начальник МОБ, начальник полиции отдела МВД России по Лукояновскому району, начальник ОП МО МВД России «Дивеевский», начальник полиции МО МВД России «Дивеевский».

Награжден медалями «За отличие в службе» трех степеней.