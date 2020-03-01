2020-03-01T21:32:51+03:00
Общество

В Бутурлине благоустроят парк «Кетарша»

На обсуждениях местные жители предложили оборудовать в парке памп-трек и скейт-площадку
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
В Бутурлине благоустроят парк «Кетарша».В Бутурлине благоустроят парк «Кетарша».Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Изменить размер текста:

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в рабочем поселке Бутурлино планируется благоустроить парк «Кетарша». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- При обсуждении концепции от жителей поступили предложения сделать в парке спортивную зону с памп-треком и скейт-площадкой, - рассказал глава администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области Николай Чичков. - Эти идеи были учтены нами при разработке окончательного дизайн-проекта.

Местные жители предложили оборудовать в парке памп-трек и скейт-площадку. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Местные жители предложили оборудовать в парке памп-трек и скейт-площадку.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В соответствии с проектом, парк будет разделен на две зоны. В первой будет организована зона тихого отдыха. Там будут сделаны прогулочные дорожки и установлены лавочки. Вторая зона будет предназначена для спорта. Там будет создана инфраструктура для занятий скандинавской ходьбой, катанием на роликовых коньках и скейт-бордах, а также занятий велоспортом. Для этого в парке сделают двухполосные велодорожки и установят памп-трек. Будут оборудованы площадки для воркаута, катания на скейтах и роликах, а также площадка для сбора спортсменов и велопарковки.

- Данный национальный проект для всех регионов и муниципалитетов является огромным подспорьем, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Федеральное финансирование позволяет реализовать более масштабные проекты, преобразить наши города и поселки, качественно улучшить жизнь людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Главврач севастопольской инфекционной больницы о сбежавшей с карантина пациентке: «Вела себя недостойно и посылала персонал на три буквы!»
Девушка приехала из Китая и попала в инфекционное отделение из-за подозрения на коронавирус. Не дождавшись выписки, Екатерина Репях покинула больницу
"Мы заперты в номерах словно кролики": Россиян, прилетевших в Пекин, продержали пять часов в самолете, а потом насильно закрыли в гостинице
Всё из-за того, что у гражданина Ирана, летевшего через Шереметьево транзитом, заподозрили коронавирус [эксклюзив kp.ru, видео]
Новости 24