В Бутурлине благоустроят парк «Кетарша»

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в рабочем поселке Бутурлино планируется благоустроить парк «Кетарша». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- При обсуждении концепции от жителей поступили предложения сделать в парке спортивную зону с памп-треком и скейт-площадкой, - рассказал глава администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области Николай Чичков. - Эти идеи были учтены нами при разработке окончательного дизайн-проекта.

Местные жители предложили оборудовать в парке памп-трек и скейт-площадку.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В соответствии с проектом, парк будет разделен на две зоны. В первой будет организована зона тихого отдыха. Там будут сделаны прогулочные дорожки и установлены лавочки. Вторая зона будет предназначена для спорта. Там будет создана инфраструктура для занятий скандинавской ходьбой, катанием на роликовых коньках и скейт-бордах, а также занятий велоспортом. Для этого в парке сделают двухполосные велодорожки и установят памп-трек. Будут оборудованы площадки для воркаута, катания на скейтах и роликах, а также площадка для сбора спортсменов и велопарковки.

- Данный национальный проект для всех регионов и муниципалитетов является огромным подспорьем, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Федеральное финансирование позволяет реализовать более масштабные проекты, преобразить наши города и поселки, качественно улучшить жизнь людей.