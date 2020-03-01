Смотровая площадка, губернаторский сад и фуникулер: Представлена концепция благоустройства нижегородского кремля

То, что нижегородский кремль в скором времени ожидает масштабная реконструкция, было известно давно. И вот, наконец, на днях правительство Нижегородской области представило концепцию планируемого благоустройства.

- Начать реконструкцию планируется уже в этом году, а завершить – в 2023. Главная цель - сделать Кремль точкой притяжением для туристов, горожан, наполнить событийностью, - сообщает Институт Урбанистики Нижнего Новгорода. - Если это удастся сделать, то это вновь станет полноценный район города, и что самое важное - открытый для горожан.

В кремле появятся различные тематические зоны. ФОТО: Институт урбанистики Нижнего Новгорода.

Уже известно, что на Ивановском съезде планируется сделать пешеходный мост, изготовленный из различных материалов. Он будет символизировать связь времен. Также на территории кремля планируется создать летний театр, где будут проходить представления, музыкальные концерты и фестивали.

На территории кремля планируется создать летний театр. ФОТО: Институт урбанистики Нижнего Новгорода.

- Еще одним центром притяжения планируют сделать Губернаторский сад - современный многофункциональный парк, где будут обустроены площадки для настольных игр, территория для активностей на свежем воздухе, - рассказали в Институте урбанистики Нижнего Новгорода. – Кроме того, по задумке авторов проекта появился круглая смотровая площадка у Северной башни. Аллею вдоль стен кремля планируют использовать для бизнеса, а также для проведения выставок и галерей. Одной из них станет галерея Пьетро Франческо.

Аллею вдоль стен кремля планируется использовать для бизнеса. ФОТО: Институт урбанистики Нижнего Новгорода.

И самое главное – в рамках проекта планируется воссоздание фуникулёра, который функционировал в начале XX века.