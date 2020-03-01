В Нижнем Новгороде отменили концерт Михаила Жванецкого из-за болезни артиста

Не самая лучшая новость для поклонников творчества писателя и сатирика Михаила Жванецкого. Из-за болезни артиста в Нижнем Новгороде отменили его выступление, которое должно было состояться 22 марта в Кремлевском концертном зале (12+). Причиной отмены концерта стала неожиданная болезнь артиста. Об этом сообщает национальный билетный оператор.

- Лечусь. Ещё не в той форме, чтобы выходить на сцену. Концерт в Ростове-на-Дону с 19 февраля попробуем перенести на 17 июня. Ваш Жванецкий, - сообщили на официальном сайте артиста, комментируя отмену его выступления в Ростове-на-Дону.

По данным организаторов, вернуть билеты нижегородцы смогут до 23 марта включительно. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.

Напомним, ранее мы сообщали, что 5 сентября на стадионе «Нижний Новгород» пройдет концерт группы «Руки вверх». По словам организаторов, специально для этого выступления музыканты разрабатывают новое световое, звуковое и визуальное шоу.