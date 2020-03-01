Мужчина с топором напал на машину с детьми в Нижнем Новгороде

Соседские баталии в Сормовском районе Нижнего Новгорода переросли в настоящую войну, в результате которой мужчина с топором напал на машину с детьми.

- У нас трое детей, а мы вынуждены скитаться по знакомым. И все из-за соседа, от которой нет никакой жизни, - рассказала журналистам «Кстати» нижегородка Мария Борунова. – Он постоянно отключает нам воду во всем доме, а от наличия воды зависит и тепло. Как только отключается вода, отключается и отопление.

Раньше дело ограничивалось обычными перебранками и громкими скандалами. Однако во время последней ссоры мужчина схватился за топор.

- У меня в машине сидели дети, когда он принялся бить прямо по автомобилю, - рассказывает Мария. – Они были очень напуганы.

По словам самого соседа, эту «войну» развязал не он, поэтому и сдаваться не намерен. Он и дальше намерен отключать воду.

В этот момент в автомобиле находились трое детей. ФОТО: "Кстати"

- Почему мне должно быть их жалко? – возмутился Роман Ненахов. – Я отгородил под лестницей уголок, хотел сделать кладовку. А они все замки срезали.

Со своими жалобами на соседа нижегородцы уже не раз обращались в полицию. Однако дело с мертвой точки пока так и не сдвинулось.