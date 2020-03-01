БК «Нижний Новгород» обыграл «Локомотив-Кубань» со счетом 96:93

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» на домашнем паркете блистательно обыграл «Локомотив-Кубань» со счетом 96:93. До этого краснодарские баскетболисты не знали поражений в течение восьми игр.

- Первые четыре минуты соперники обменивались любезностями, пока «Нижний» не предпринял первую попытку оторваться - Антон Астапкович положил чистейший средний, а Евгений Бабурин увидел Павла Антипова в абсолютном одиночестве на трехочковой дуге - 6:11. Но развить успех не удалось, - говорится в сообщении на сайте нижегородского баскетбольного клуба. - На протяжении трех следующих минут краснодарцы легко обогнали нашу команду - треха Уилла Каммингса сделала счет 12:16.

Тем не менее в конечном итоге победа досталась нижегородцам. Завершилась игра со счетом 96:93. В следующем матче нижегородцам предстоит встретиться с «Униксом».

- Хочу поздравить свой коллектив с очень важной победой. Для нас каждый матч сейчас фактически решающий, - уверен главный тренер БК «Нижний Новгород» Зоран Лукич. - Сами знаете, как выглядит турнирная таблица и какое место в ней мы занимаем. По ходу игры остались без Терелла Паркса, поэтому не знаю, как будем выглядеть в ближайшее время. Говорил перед матчем, что команда выглядит как ненастроенное пианино, и в некоторых моментах, особенно с точки зрения принятия тактических решений, это было видно. Думаю, нам сегодня вернулось за предыдущее поражение в Химках. Мы и в том матче полностью заслуживали победу, и вот сегодня добились своего.