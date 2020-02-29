2020-02-29T13:21:52+03:00
Общество

Студентка ВГУВТ вошла в число победителей первой волны «Профстажировки 2.0»

Она предложила оптимизировать складские площади для увеличения зоны выгрузки автомобилей в заводском цеху
Валерия ГРОМОВА
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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской областиФото: пресс-служба правительства Нижегородской области
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Более 500 студентов российских вузов и ссузов, получивших приглашение на практику или стажировку после успешного решения кейсов компаний, стали победителями первой волны всероссийского конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0». Среди них оказалась студентка Волжского государственного университета водного транспорта Вера Никерина, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Вера предложила оптимизировать складские площади для увеличения зоны выгрузки автомобилей в цеху сборки грузовых автомобилей одного из крупнейших предприятий региона. С победой девушку поздравил губернатор Глеб Никитин. Он подчеркнул, что проект «Профстажировки 2.0» в полной мере соответствует задачам национальных проектов.

Благодаря нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости» и региональной программе «Эффективная губерния» в регионе были запущены сотни процессов по внедрению «бережливых технологий, - добавил Глеб Никитин.

В рамках своего проекта Вера Никерина выполнила анализ логических процессов и предложила решение по развитию, а точнее построить уличную зону выгрузки и перенести конструкции, мешающие сквозному проезду транспорта.

Проект «Профстажировки 2.0» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

ИСТОЧНИК KP.RU

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