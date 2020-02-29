2020-02-29T11:51:54+03:00
Общество

Нижегородцы собирают подписи против строительства надземных пешеходных переходов на проспекте Гагарина

Они создали петицию, адресованную местным властям
Юлия ИСАЕВА
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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской областиФото: пресс-служба правительства Нижегородской области
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Жители Нижнего Новгорода выступили против строительства надземных пешеходных переходов в районе остановок «улица Медицинская», «улица Сурикова» и «площадь маршала Жукова» на проспекте Гагарина. Они опубликовали петицию, адресованную губернатору Глебу Никитину, мэру Владимиру Панову и институту развития городской среды.

Инициативные граждане утверждают, что надземные и подземные переходы создают трудности в передвижении для инвалидов, пенсионеров и семей с детскими колясками, а также усугубляют проблему безопасности людей на дороге, потому что люди, которым сложно воспользоваться такими переходами, все равно перебегают проезжую часть в неположенном месте. Также нижегородцы считают, что это не изменит ситуацию с пробками, а внутреннее пространство надземных переходов является психологически опасным для человека и вызывают агрессию.

Высказав свою точку зрения, создатели петиции уточнили, что требуют отказаться от строительства таких переходов и запретить их проектирование по всему городу. Они хотят, чтобы на проспекте Гагарина и на остальных улицах Нижнего Новгорода были обустроены безопасные наземные пешеходные переходы. Еще одно требование нижегородцев - «принять базовый принцип «пешеходы - на земле, транспорт - над и под землёй» основополагающим при градостроительной и транспортной необходимости разведения автомобильных и пешеходных потоков в пространствах Нижнего Новгорода и всей Нижегородской области».

Под петицией подписались уже порядка 300 человек.

Напомним, на проектирование надземного пешеходного перехода в районе площади Жукова на проспекте Гагарина выделено 5,8 миллиона рублей. Владимир Панов считает, что он необходим и решит сразу две проблемы – безопасности и пробок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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