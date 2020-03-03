Губернатор Самарской области попросил жителей проголосовать за "Культурный код" в Нижнем Новгороде

Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова часто называют «политическим двойником» Глеба Никитина. По словам самого Азарова, у Самары и Нижнего Новгорода – прочные деловые и дружеские связи. «У нас с Нижним Новгородом много общего», - подчеркнул он.

В чем-то регионы действительно схожи – одна река, один округ и два автомобильных гиганта. Теперь вот - «Культурный код». Если благодаря поддержке соседей Нижний Новгород получит право провести фестиваль у себя, это еще больше объединит регионы.

Напомним, Нижний Новгород претендует на право провести у себя Международный фестиваль уличного искусства «Культурный код».

В рамках фестиваля молодые художники получат возможность оставить свои картины на лицах города. Полотна размером около 60 метров разместятся на фасадах домов и станут украшением любого города.

«Чтобы близкий нам город на Волге получил такую возможность, мой товарищ Глеб Никитин попросил нас о поддержке. В 2021 году Нижний отметит 800-летие, и наша поддержка стала бы хорошим подарком. От Самарской области на фестиваль обязательно отправим художников – поделиться опытом и набраться новых знаний, чтобы губерния стала ярче и колоритнее! Давайте поддержим друзей-нижегородцев!», - призвал Дмитрий Азаров.

Голосование заканчивается сегодня в 23:59. На данный момент Нижний Новгород занимает четвертое место. Долгое время первое место в голосовании занимал Татарстан, но на данный момент в лидеры совершенно неожиданно выбился Ставропольский край. Впрочем, от второго места его отделяет менее 700 голосов. Вообще, лидеры идут достаточно плотно, и даже за сегодняшний день ситуация может кардинально поменяться!

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