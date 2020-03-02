28 февраля 2020 года в Нижнем Новгороде состоялась VIII церемония вручения премии «Пробуждение»

VIII церемония вручения премии «Пробуждение» состоялась в Нижнем Новгороде 28 февраля 2020 года. Премия традиционно объединила политологов и социологов, общественных деятелей, журналистов, правозащитников и всех, кто оказывает влияние на общественно-политическую жизнь Нижнего Новгорода и региона. В этом году учредители приняли решение изменить формат вручения премии. Церемонию разделили на торжественную и дискуссионную части, а количество лауреатов и номинаций, в которых были вручены хрустальные будильники «Пробуждения», сократилось.

За рамками премии коллегия экспертов оставила номинации «Лидер года», «Comeback года», «Эксперт года» и «Партнер года».

В номинации «Поступок года», которая присуждается персоналии либо группе лиц, чьи действия, позиция, заявления, инициативы не остались незамеченными и вызвали значительный общественный резонанс, победили руководители поисковых отрядов «Рысь», «Волонтер», «Лиза Алерт-НН» за организацию и проведение поисков Зарины Авгоновой. В своем ответном слове инфорг поискового отряда «Рысь» Надежда Ермолаева сообщила, что свой приз руководители отрядов решили передать другому номинанту — Артему Потехину, спасшему на пожаре троих человек.

В номинации «Твердость позиции» (присуждается персоналии либо группе лиц, планомерно, последовательно, упорно и несгибаемо отстаивающих свои убеждения, принципы и идеи) лауреатом стал Комитет защиты Волжской поймы. Премию вручили его представителю Сергею Новикову.

Победителями в номинации «Новые лица» стали Александр Топлов и Морихиро Ивата, руководители Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина. Номинация присуждается персоналии, впервые ярко и громко заявившей о себе в общественной, политической, медийной, культурной, спортивной жизни города и области.

В номинации «Проект года в сфере гражданского общества» (присуждается за создание, развитие и продвижение гражданских проектов и сообществ, а также организацию событий и проведение проектов в сфере образования, культуры и искусства) оказалось сразу два победителя: Международный фестиваль современной академической музыки «Опус 52» и Международный фестиваль искусств «Стрелка».

В номинации «Профессиональный журналистский проект» (присуждается за наиболее яркие и заметные достижения в личной и/или корпоративной профессиональной деятельности нижегородских средств массовой информации и коммуникации) победителем стало Информационное агентство «Нижний Сейчас».

В номинации «Лидер социальной (сетевой) журналистики» (присуждается за активную, конструктивную и содержательную деятельность в нижегородском сегменте коммуникативных платформ Интернета) будильник получила блогер и преподаватель Светлана Иконникова.

В номинации «За принципиальность и гражданскую позицию журналиста» (присуждается сотрудникам СМИ, которые честно, самоотверженно и качественно выполняют свой профессиональный долг) победителем стал автор информационного агентства «Нижний Сейчас» Егор Верещагин.

В номинации «За личный вклад в развитие гражданского общества» (присуждается за большой личный вклад в процесс развития гармоничных общественных отношений и становления гражданского общества) лауреатом стал политолог, руководитель Либерального клуба Виктор Лысов.

Лидером номинации «Другой будильник», совершившим поступок, противоречащий духу и миссии премии «Пробуждение», стал депутат Государственной Думы Вадим Булавинов — за недостойное речевое поведение в публичном пространстве в присутствии детей, наносящее имиджевый ущерб региону и городу Нижнему Новгороду.

В рамках церемонии награждения, впервые в истории премии, состоялась панельная дискуссия с участием публициста, политолога, регионоведа Виталия Иванова.

Во время панельной дискуссии номинанты и лауреаты премии «Пробуждение», общественные деятели, городские активисты, правозащитники, журналисты, представители различных сфер культурной среды и гражданского общества Нижнего Новгорода и региона обсудили события и явления общественно-политической жизни.