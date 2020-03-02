Студентка Приволжского медуниверситета стала участницей нового «Холостяка»
Студентка Приволжского медицинского исследовательского университета Бейси Кекана стала участницей седьмого сезона шоу «Холостяк» (16+) на ТНТ. Вместе с остальными красавицами 23-летняя африканка намеревалась бороться за сердце 34-летнего стоматолога Антона Криворотова. Однако эффектная брюнетка покинула телепроект в первом же выпуске от 1 марта 2020 года.
На седьмом сезоне популярного шоу Бейси надеется увидеть разные формы и проявления любви.Фото: СОЦСЕТИ
По информации создателей нового сезона «Холостяка», студентка-медик из Южно-Африканской Республики считает себя настоящей скромницей, несмотря на то, что выросла в обеспеченной семье. Однако не стоит недооценивать тихоню! Во время поездки в Таиланд девушка сделала себе пирсинг в интимном месте и набила татуировку бывшего бойфренда на ребре.
- Главная цель Бейси - помогать людям, делать их счастливыми, а также вызвать у родителей чувство гордости и дать им ту жизнь, которой они могли обеспечить ее и сестер. Любит видеоигры, медитацию, йогу, - отмечается в официальной группе «Холостяка» в соцсети «ВКонтакте».
В свои 23 года будущий врач точно знает, какого мужчину хочет видеть рядом с собой. В первую очередь, по мнению Бейси, ее избранник должен быть лучшим другом, а также уметь контролировать эмоции и желать завести семью. Желательно, чтобы возлюбленный был спокойным, добрым, умным и уверенным в себе.
- Важны сексуальный голос, красивые глаза и борода. Одним словом, и лучший друг, и партнер, с которым вместе можно смеяться и плакать, - добавили создатели шоу.
Но ни интересная внешность, ни медицинское образование (герой ведь также медик!) не помогли Бейси задержаться на шоу. Стоматолог попрощался с девушкой в первый же день. Вместе со студенткой ПИМУ проект покинули еще восемь красавиц.
КОНКРЕТНО
Город: Заф (ЮАР)
Возраст: 23 года
Страхи и фобии: боязнь высоты, пауков, приведении
Любимые занятия, увлечения: моделинг, фотография
Кем работает: студент-медик
Образование: еще учится (высшее)
Где училась: Приволжский исследовательский медицинский университет
Специальность: терапия
Почему ищет мужа на телешоу: мечтает о красивых отношениях
Идеал мужчины: актер Райан Рейнольдс
Вредные привычки: гуляет до утра
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ИСТОЧНИК KP.RU