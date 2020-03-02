Студентка Приволжского медуниверситета стала участницей нового «Холостяка»

Студентка Приволжского медицинского исследовательского университета Бейси Кекана стала участницей седьмого сезона шоу «Холостяк» (16+) на ТНТ. Вместе с остальными красавицами 23-летняя африканка намеревалась бороться за сердце 34-летнего стоматолога Антона Криворотова. Однако эффектная брюнетка покинула телепроект в первом же выпуске от 1 марта 2020 года.

На седьмом сезоне популярного шоу Бейси надеется увидеть разные формы и проявления любви.Фото: СОЦСЕТИ

По информации создателей нового сезона «Холостяка», студентка-медик из Южно-Африканской Республики считает себя настоящей скромницей, несмотря на то, что выросла в обеспеченной семье. Однако не стоит недооценивать тихоню! Во время поездки в Таиланд девушка сделала себе пирсинг в интимном месте и набила татуировку бывшего бойфренда на ребре.

bassy22 Студентка-медик Кейси Кекана очень эффектная девушка

- Главная цель Бейси - помогать людям, делать их счастливыми, а также вызвать у родителей чувство гордости и дать им ту жизнь, которой они могли обеспечить ее и сестер. Любит видеоигры, медитацию, йогу, - отмечается в официальной группе «Холостяка» в соцсети «ВКонтакте».

bassy22 Участница из ЮАР не боится экспериментировать с внешностью

В свои 23 года будущий врач точно знает, какого мужчину хочет видеть рядом с собой. В первую очередь, по мнению Бейси, ее избранник должен быть лучшим другом, а также уметь контролировать эмоции и желать завести семью. Желательно, чтобы возлюбленный был спокойным, добрым, умным и уверенным в себе.

- Важны сексуальный голос, красивые глаза и борода. Одним словом, и лучший друг, и партнер, с которым вместе можно смеяться и плакать, - добавили создатели шоу.

Но ни интересная внешность, ни медицинское образование (герой ведь также медик!) не помогли Бейси задержаться на шоу. Стоматолог попрощался с девушкой в первый же день. Вместе со студенткой ПИМУ проект покинули еще восемь красавиц.

bassy22 С юных лет Бейси работает моделью

КОНКРЕТНО

Город: Заф (ЮАР)

Возраст: 23 года

Страхи и фобии: боязнь высоты, пауков, приведении

Любимые занятия, увлечения: моделинг, фотография

Кем работает: студент-медик

Образование: еще учится (высшее)

Где училась: Приволжский исследовательский медицинский университет

Специальность: терапия

Почему ищет мужа на телешоу: мечтает о красивых отношениях

Идеал мужчины: актер Райан Рейнольдс

Вредные привычки: гуляет до утра

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