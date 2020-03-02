2020-03-02T18:57:20+03:00
Телевизор

Студентка Приволжского медуниверситета стала участницей нового «Холостяка»

Однако задержаться на телепроекте 23-летней африканке Бейси Кекана не удалось [фото]
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Будущий врач точно знает, какого мужчину хочет видеть рядом с собой.Будущий врач точно знает, какого мужчину хочет видеть рядом с собой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Студентка Приволжского медицинского исследовательского университета Бейси Кекана стала участницей седьмого сезона шоу «Холостяк» (16+) на ТНТ. Вместе с остальными красавицами 23-летняя африканка намеревалась бороться за сердце 34-летнего стоматолога Антона Криворотова. Однако эффектная брюнетка покинула телепроект в первом же выпуске от 1 марта 2020 года.

На седьмом сезоне популярного шоу Бейси надеется увидеть разные формы и проявления любви. Фото: СОЦСЕТИ

На седьмом сезоне популярного шоу Бейси надеется увидеть разные формы и проявления любви.Фото: СОЦСЕТИ

По информации создателей нового сезона «Холостяка», студентка-медик из Южно-Африканской Республики считает себя настоящей скромницей, несмотря на то, что выросла в обеспеченной семье. Однако не стоит недооценивать тихоню! Во время поездки в Таиланд девушка сделала себе пирсинг в интимном месте и набила татуировку бывшего бойфренда на ребре.

bassy22bassy22
Студентка-медик Кейси Кекана очень эффектная девушка
385 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Главная цель Бейси - помогать людям, делать их счастливыми, а также вызвать у родителей чувство гордости и дать им ту жизнь, которой они могли обеспечить ее и сестер. Любит видеоигры, медитацию, йогу, - отмечается в официальной группе «Холостяка» в соцсети «ВКонтакте».

bassy22bassy22
Участница из ЮАР не боится экспериментировать с внешностью
469 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В свои 23 года будущий врач точно знает, какого мужчину хочет видеть рядом с собой. В первую очередь, по мнению Бейси, ее избранник должен быть лучшим другом, а также уметь контролировать эмоции и желать завести семью. Желательно, чтобы возлюбленный был спокойным, добрым, умным и уверенным в себе.

- Важны сексуальный голос, красивые глаза и борода. Одним словом, и лучший друг, и партнер, с которым вместе можно смеяться и плакать, - добавили создатели шоу.

Но ни интересная внешность, ни медицинское образование (герой ведь также медик!) не помогли Бейси задержаться на шоу. Стоматолог попрощался с девушкой в первый же день. Вместе со студенткой ПИМУ проект покинули еще восемь красавиц.

bassy22bassy22
С юных лет Бейси работает моделью
248 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

КОНКРЕТНО

Город: Заф (ЮАР)

Возраст: 23 года

Страхи и фобии: боязнь высоты, пауков, приведении

Любимые занятия, увлечения: моделинг, фотография

Кем работает: студент-медик

Образование: еще учится (высшее)

Где училась: Приволжский исследовательский медицинский университет

Специальность: терапия

Почему ищет мужа на телешоу: мечтает о красивых отношениях

Идеал мужчины: актер Райан Рейнольдс

Вредные привычки: гуляет до утра

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Что посмотреть на выходные: Семь лучших сериалов про апокалипсис и выживание
Смертельные эпидемии, зомби-апокалипсис, вторжения инопланетян, после которых от человечества остались горстки выживших, а также другие опасности, угрожающие людям полным вымиранием
Новости 24
В Нижнем Новгороде запущен портал зелёныйнижний.рф
«ЛУКОЙЛ» выступил организатором масленичных гуляний в Кстове
Нижегородская поэтесса стала лауреатом Национальной премии «Русские рифмы»
В Нижегородской области открыт новый детский сад
Молодая нижегородка погибла, врезавшись в дерево на иномарке
В Нижегородской области активизировались клещи
Выставка «Женское лицо войны» откроется в Нижнем Новгороде
Нижегородцев приглашают спеть любимые песни о войне на главной сцене города
Леонид Слуцкий оценил «футбольный» Нижний Новгород
По просьбам нижегородцев продлен график движения автобуса Т-106
В нижегородский Роспотребнадзор обратились 44 обманутых дольщика
В Нижегородской области отец безнаказанно избивал 6-летнего сына
В Нижнем Новгороде сегодня ожидаются дождь и сильный ветер
Подготовлены экологические документы по 14 участкам для строительства космодрома в Нижегородской области
В нижегородском гериатрическом центре прошло второе занятие в «Университете серебряного возраста»
В Нижегородском центре занятости пройдет день открытых дверей для нижегородцев с ограниченными возможностями
Полмиллиона рублей похитила у своей родственницы жительница Городца
На улице Ванеева произошло лобовое столкновение с участием сотрудника полиции: Четыре человека пострадали
Замгубернатора Дмитрий Краснов проведет личный прием нижегородцев