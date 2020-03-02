Подтопление одного из домов Московского района обсуждают нижегородцы в социальных сетях. Один из пользователей опубликовал фото затопленного двора. В окне дома видно ребенка – малыш смотрит на происходящее во дворе, словно из иллюминатора тонущего корабля.

- В Московском районе талыми водами топит дом с маленькими детьми, а отговорка у ДУКа одна: «Разбирайтесь сами». Вот фото, сделано на днях, - написал автор поста в одной из групп в соцсети.

«Ребенок смотрит из окна, как из иллюминатора тонущего корабля»: в Московском районе затопило частный дом ФОТО: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Под фото разгорелся спор. Одни пользователи недоумевают, в чем виновата домоуправляющая компания. Другие предлагают отослать фото на сайт администрации, а третьи требуют призвать ДУК к ответу.

- А ДУК тут причем? Если три недели подряд дождь будет идти, зальет все, тоже ДУК виноват? Не нравится болото, значит надо поднимать уровень тропинки, отвод воды, слив или еще что-нибудь придумывать, - рекомендует Ринат Сафин.

- Можно подумать, снег впервые в жизни растаял. Стелите настилы. Всю жизнь частный сектор решает свои проблемы самостоятельно, - написала Крошка Картошка.

Только вот точного адреса дома в посте не оказалось – а от этого напрямую зависит то, могут получить жильцы помощь или нет. Теперь выяснить местонахождение терпящего бедствие дома пытаются домоуправляющая компания, администрация Московского района и даже отдельные депутаты.

Как пояснил пресс-секретарь Ассоциации домоуправляющих компаний Михаил Песин, все зависит от того, на чьей земле находится дом. Бывают случаи, когда домоуправляющие компании откачивают воду при таянии снега или сильных ливней.

- Что должна делать управляющая компания? Она производит откачку по мере необходимости, если отмежеванная территория (не муниципальная), относится к дому, который обслуживает домоуправляющая компания, и если там не оборудовано отведение воды, нет ливневой канализации. Бывают такие адреса, тогда требуется откачка. В Нижнем Новгороде действует около 100 домоуправляющих компаний, поэтому сложно понять, чей дом. Но здесь все подозрения, что это частный сектор. Другое дело, что рядом может проходить дорога, где недостаточно хорошо вычистили снег, который теперь тает вне участка. Но это лишь догадки, - отметил Михаил Песин.

Он также отметил, что схожая картина наблюдается там, где не справляется ливневая канализация. Бывает, что и дорожники заделывают ливневку во время дорожного ремонта, но это лишь предположения. Если же на фото частный сектор, то продумать систему водоотведения должен сам владелец.

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