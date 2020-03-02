2020-03-02T17:47:18+03:00
Общество

«Ребенок смотрит из окна, как из иллюминатора тонущего корабля»: в Московском районе затопило частный дом

Пользователи соцсетей спорят, кто должен откачивать талую воду
Елена КАРАЛ
Поделиться:
«Ребенок смотрит из окна, как из иллюминатора тонущего корабля»: в Московском районе затопило частный дом. ФОТО:Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|«Ребенок смотрит из окна, как из иллюминатора тонущего корабля»: в Московском районе затопило частный дом. ФОТО:Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|
Изменить размер текста:

Подтопление одного из домов Московского района обсуждают нижегородцы в социальных сетях. Один из пользователей опубликовал фото затопленного двора. В окне дома видно ребенка – малыш смотрит на происходящее во дворе, словно из иллюминатора тонущего корабля.

- В Московском районе талыми водами топит дом с маленькими детьми, а отговорка у ДУКа одна: «Разбирайтесь сами». Вот фото, сделано на днях, - написал автор поста в одной из групп в соцсети.

«Ребенок смотрит из окна, как из иллюминатора тонущего корабля»: в Московском районе затопило частный дом ФОТО: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

«Ребенок смотрит из окна, как из иллюминатора тонущего корабля»: в Московском районе затопило частный дом ФОТО: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Под фото разгорелся спор. Одни пользователи недоумевают, в чем виновата домоуправляющая компания. Другие предлагают отослать фото на сайт администрации, а третьи требуют призвать ДУК к ответу.

- А ДУК тут причем? Если три недели подряд дождь будет идти, зальет все, тоже ДУК виноват? Не нравится болото, значит надо поднимать уровень тропинки, отвод воды, слив или еще что-нибудь придумывать, - рекомендует Ринат Сафин.

- Можно подумать, снег впервые в жизни растаял. Стелите настилы. Всю жизнь частный сектор решает свои проблемы самостоятельно, - написала Крошка Картошка.

Только вот точного адреса дома в посте не оказалось – а от этого напрямую зависит то, могут получить жильцы помощь или нет. Теперь выяснить местонахождение терпящего бедствие дома пытаются домоуправляющая компания, администрация Московского района и даже отдельные депутаты.

Как пояснил пресс-секретарь Ассоциации домоуправляющих компаний Михаил Песин, все зависит от того, на чьей земле находится дом. Бывают случаи, когда домоуправляющие компании откачивают воду при таянии снега или сильных ливней.

- Что должна делать управляющая компания? Она производит откачку по мере необходимости, если отмежеванная территория (не муниципальная), относится к дому, который обслуживает домоуправляющая компания, и если там не оборудовано отведение воды, нет ливневой канализации. Бывают такие адреса, тогда требуется откачка. В Нижнем Новгороде действует около 100 домоуправляющих компаний, поэтому сложно понять, чей дом. Но здесь все подозрения, что это частный сектор. Другое дело, что рядом может проходить дорога, где недостаточно хорошо вычистили снег, который теперь тает вне участка. Но это лишь догадки, - отметил Михаил Песин.

Он также отметил, что схожая картина наблюдается там, где не справляется ливневая канализация. Бывает, что и дорожники заделывают ливневку во время дорожного ремонта, но это лишь предположения. Если же на фото частный сектор, то продумать систему водоотведения должен сам владелец.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Нижнем Новгороде запущен портал зелёныйнижний.рф
«ЛУКОЙЛ» выступил организатором масленичных гуляний в Кстове
Нижегородская поэтесса стала лауреатом Национальной премии «Русские рифмы»
В Нижегородской области открыт новый детский сад
Молодая нижегородка погибла, врезавшись в дерево на иномарке
В Нижегородской области активизировались клещи
Выставка «Женское лицо войны» откроется в Нижнем Новгороде
Нижегородцев приглашают спеть любимые песни о войне на главной сцене города
Леонид Слуцкий оценил «футбольный» Нижний Новгород
По просьбам нижегородцев продлен график движения автобуса Т-106
В нижегородский Роспотребнадзор обратились 44 обманутых дольщика
В Нижегородской области отец безнаказанно избивал 6-летнего сына
В Нижнем Новгороде сегодня ожидаются дождь и сильный ветер
Подготовлены экологические документы по 14 участкам для строительства космодрома в Нижегородской области
В нижегородском гериатрическом центре прошло второе занятие в «Университете серебряного возраста»
В Нижегородском центре занятости пройдет день открытых дверей для нижегородцев с ограниченными возможностями
Полмиллиона рублей похитила у своей родственницы жительница Городца
На улице Ванеева произошло лобовое столкновение с участием сотрудника полиции: Четыре человека пострадали
Замгубернатора Дмитрий Краснов проведет личный прием нижегородцев