«Мир наощупь»: Необычный квиз в темноте прошел в Нижнем Новгороде

В последнее время квизы и квесты стали едва ли не самым любимым развлечением нижегородцев. Зачастую все они имеют схожую структуру и сценарий. Однако на днях в Нижнем Новгороде прошел поистине уникальный благотворительный квиз «-1», организованный Нижегородским областным центром реабилитации инвалидов по зрению «Камерата». Его участникам предстояло на себе испытать, каково это – жить в кромешной темноте и полностью лишиться зрения. Команда «Комсомольской правды» не осталась в стороне и тоже погрузилась в мир «-1».

Проводник чувств

Все мы привыкли, что квиз – это некая интеллектуальная игра, где каждый может проявить свои знания и эрудицию. Однако на этот раз нас сразу предупредили – впереди ожидают задания не столько на эрудицию, сколько на чувствование. Запахи, звуки, вкусы – все это может стать важной подсказкой на пути к победе. И действительно – с первых минут мероприятия стало понятно, что организаторы подготовили нечто особенное. Уже на входе нам надели на глаза и буквально за руку отвели к нашему столу. Там нас уже ожидал наш проводник – инвалид по зрению, которому предстояло сопровождать нас в мире «-1». Скажу сразу, без него мы бы там не продержались и нескольких минут.

- Меня зовут Роман Кедр, и я буду вашим проводником, - представился нам голос в темноте. – Все ваши ответы вы будете говорить мне, и я буду записывать их с помощью азбуки Брайля (специальный тактильный шрифт для незрячих людей – прим. Ред.)

Проводником для каждой команды стал незрячий проводник. ФОТО: Евгения Сергеева.

Пока мы наощупь осваивались на новом месте и пытались отыскать друг друга в темноте, подтянулись и остальные команды. Оказалось, что нашими соперниками были сплошь айтишники, настоящие «люди-мозг». Перспектива сразиться с ними в интеллектуальной борьбе не внушала особого оптимизма.

- Кажется, на победу рассчитывать не стоит, - хмыкнули мы, но отступать было уже поздно. Тем более что как раз в этот момент раздался звук гонга, возвещающий о начале первого раунда. В нем нам предстояло оценить возможности своего слуха. Один за другим ведущий включал десять разных голосов: телеведущих, спортсменов, политиков, ученых…В течение 30 секунд мы должны были определить их обладателей.

- 30 секунд – так мало! А вдруг мы их не узнаем, – поначалу перепугались мы.

То, что после потери зрения, у человека обостряются все остальные органы чувств, мы слышали и раньше. Но прочувствовать это на себе, смогли только сейчас. Погруженные в полную темноту, с плотными повязками на глазах, мы едва ли не кожей ощущали эти звуки. И знаете что? 30 секунд нам не понадобилось – большинство голосов удалось определить в первые же 7-8 секунд, допустив всего один-единственный промах. Голос Леонида Рошаля мы приняли за голос Лео Бокерии. Ну, к счастью, с врачами мы знакомы не особенно близко.

В двух очках от победы

Все последующие раунды тоже были так или иначе связаны с чувствами – со всеми, кроме зрения. Нам предстояло узнать продукты по вкусу, определить незнакомые ароматы по запаху, почувствовать легкий фруктовый привкус в снеках, наощупь сложить слово из объемных букв. Одним словом, включить все свои пять органов чувств и пробудить зачатки шестого. Ну, и, разумеется, подкрепить все это ложкой эрудиции и бочкой чувства юмора.

В течение двух часов участникам предстояло блуждать в мире "-1". ФОТО: Наталья Кедр

К концу игры наше восприятие действительности так обострилось, что мы даже стали чувствовать друг друга на расстоянии. Не верите? Мы тоже не верили. Однако, пробираясь сквозь дебри сознания, наш коллективный разум вывел нас на второе место в списке победителей. Интеллектуальным айтишникам из команды «Меры» мы уступили всего два очка.

- Я вообще участвовала в квизе первый раз, но впечатлений осталась масса. Особенно от нашего проводника, - честно призналась одна из участниц Светлана Колобянина. - И задания были очень интересные! Думаю, мы обязательно будем участвовать снова. А, может быть, пригласим ребят к себе и проведем такой квиз прямо у нас в компании.

Квизы станут регулярными

Надо сказать, что подобный квиз действительно проходил в Нижнем Новгороде в первый раз. Но не в последний.

- Мы собираемся проводить такие квизы регулярно, - делится планами ведущий квиза, участник организации «Камерата» Вячеслав Царегородцев. – Впоследствии, возможно, даже станем проводить тренинги в темноте. Наша главная цель – дать людям почувствовать, что жизнь в темноте возможна. Именно так мы начинаем чувствовать то, чего прежде не ощущали: запахи, вкус, прикосновения… Как только мы лишаемся зрения, все остальные чувства обостряются.

Впрочем, проведение подобных мероприятий – далеко не единственное направление деятельности «Камераты».

В дальнейшем подобные квизы должны стать регулярными. ФОТО: Наталья Кедр.

- Участниками «Камераты» сейчас являются 10 человек. Все мы – инвалиды по зрению, - рассказывает директор центра Екатерина Махнева. – В работе нашей организации есть несколько направлений. Во-первых, обучение незрячих людей компьютерным технологиям. В рамках этого направления у нас есть специальная горячая линия, где мы можем дистанционно проконсультировать инвалидов по зрению по всем техническим вопросам. Второе направление – туризм. Мы даем понять, что путешествия доступны даже для незрячих людей. К примеру, недавно мы возили группу из 25 инвалидов на Северный Кавказ. Третье направление – это проведение участниками нашей организации различных тренингов для обычных людей. Ведь незрячие люди могут не только получать помощь, но и оказывать ее другим.

К слову, прошедший квест был благотворительным. Все собранные в рамках мероприятия средства пойдут на социальные проекты для незрячих и слабовидящих людей.