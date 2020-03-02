Ритуал питания и восстановления: Новинки весны-2020 от Natura Siberica

С наступлением весны в обновлении и бережном уходе наша кожа нуждается так, как никогда. В преддверии главного женского праздника – 8 марта – Институт сибирской косметики Natura Siberica выпустил новую коллекцию средств по уходу за лицом - J-Beauty by JAPONICA SIBERICA. Это не просто новинки, а настоящий ежедневный ритуал питания и восстановления кожи, который необходим каждой женщине и девушке.

Экстракты диких трав для этой коллекции были получены по уникальной технологии, поэтому полезные витамины и минералы сохраняются дольше и лучше. Все питательные вещества являются полностью натуральными и безопасными. Они не раздражают кожу и стимулируют обмен веществ и питают клетки, продлевая молодость.

Кроме того, в состав средств Beauty by JAPONICA SIBERICA входит запатентованный комплекс на основе экстракта родиолы розовой, пантенола и гиалуроновой кислоты. Его наличие подтверждает уникальность и эффективность сочетания ингредиентов.

Вот из чего состоит новая линейка Beauty by JAPONICA SIBERICA:

- гидрофильное масло для снятия макияжа SUBLIME BEAUTY MAKE UP REMOVER OIL на основе комплекса натуральных растительных масел. Оно мягко и эффективно удаляет загрязнения и стойкий макияж, борется с вредным воздействием окружающей среды, глубоко восстанавливает и смягчает кожу, подверженную ежедневному стрессу, не нарушает PH-баланс кожи и предотвращает появление сухости и стянутости после умывания. А гидролизованные протеины белого кедра обеспечивают восстановление гидролипидного барьера и препятствуют потере влаги, увлажняют, смягчают и оказывают успокаивающее действие на кожу. Арбутин центеллы азиатской обладает сильным отбеливающим эффектом, осветляет кожу, борется с пигментацией, выравнивая цвет лица.

Фото: Natura Siberica

- мицеллярная пенка для умывания DAY-OFF MICCELLAR CLOUD FOAM бережно очищает кожу, придает ощущение мягкости и бархатистости. Пенка обогащена активными компонентами с увлажняющими, успокаивающими и защитными свойствами, подготавливает кожу к дальнейшему нанесению средств и повышает эффективность их действия. Во время очищения кожи специальная массажная щеточка оказывает лимфодренажное действие. Полисахариды белой ангелики бережно очищают и успокаивают кожу, выравнивают тон, стимулируют клеточное дыхание, насыщают энергией, витаминами и кислородом. Антиоксиданты цветков сакуры избавляют кожу от токсинов, усиливают иммунитет кожи, улучшают процессы минерального обмена в клетках.

- тонизирующая эссенция для лица GINSENG WATER GEISHA ESSENSE увлажняет и успокаивает кожу, снимает воспаления, предотвращает появление сухости, стянутости и раздражений, подготавливая кожу к дальнейшему уходу. Способствует сужению пор, восстанавливает рН-баланс кожи и регулирует работу сальных желез. Пептиды золотого женьшеня замедляют процессы старения, усиливают синтез коллагеновых волокон и эластина, насыщают питательными веществами, повышают упругость и эластичность, возвращая коже сияние. Императорская фарфоровая глина способствует выведению токсинов, глубокому очищению и сужению пор, работает как мощный антиоксидант и оказывает противовоспалительное действие, делает кожу гладкой и упругой, улучшает цвет лица.

Фото: Natura Siberica

КСТАТИ

Родиола розовая – уникальное растение-адаптоген, устойчивое к сибирскому климату, обладающее превосходными иммуностимулирующими, тонизирующими свойствами. Экстракт родиолы – мощнейший антиоксидант, он в разы повышает устойчивость кожи и волос к вредным воздействиям окружающей среды, защищает от разрушения свободными радикалами, включая токсические загрязнения и перепады температур, помогает противостоять стрессам, усиливая местный иммунитет и регенеративный потенциал. Экстракт родиолы в сочетании с пантенолом и гиалуроновой кислотой стимулирует обменные процессы на клеточном уровне, замедляет процессы старения, предотвращает образование морщин, способствует восстановлению физиологических свойств кожи, устраняет сухость и раздражение, придает гладкость и бархатистость.