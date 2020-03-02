2020-03-02T14:58:36+03:00
Звезды

Нижегородцы не увидят Наталию Орейро еще как минимум полгода

Звезда «Дикого ангела» перенесла юбилейный тур по России
Анастасия НАЗАРОВА
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Уругвайская певица выступила в Нижнем Новгороде 1 апреля 2019 года.Уругвайская певица выступила в Нижнем Новгороде 1 апреля 2019 года.Фото: Роман ЗЛОБИН
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Нижегородские фанаты считали дни до новой встречи со звездой сериала «Дикий ангел». О возвращении Наталии Орейро в приволжскую столицу стало известно в декабре прошлого года. И почти сразу в продаже появились билеты на ее новое шоу, которое было запланировано на 31 марта 2020 года. Однако 2 марта концертная площадка сообщила о переносе мероприятия.

- По независящим от концертного зала причинам концерт Наталии Орейро, запланированный на 31 марта переносится на осень 2020 года. Перенос концерта связан с переносом общероссийского тура певицы. О точной дате осеннего концерта мы сообщим вам сразу, как получим данную информацию от организаторов тура. Все купленные билеты будут действительны. Приносим наши извинения за причиненные неудобства, - объяснился «Юпитер».

Организаторы рассказали, что билеты будут действительны на новые даты. Фото: СОЦСЕТИ

Организаторы рассказали, что билеты будут действительны на новые даты.Фото: СОЦСЕТИ

В свою очередь организаторы уточнили, что концерты тура «20 лет вместе», запланированные в России на март-апрель 2020 года, не состоятся из-за проблем, которые не имеют никакого отношения к Наталии Орейро и ее команде.

- В ближайшее время мы сообщим о новых датах. Мы собираемся провести концерты в тех же городах осенью (ноябрь-декабрь 2020 года). Подробная информация на сайтах negmo.ru и starsliga.de, - сообщили в «Гамаюн продакшн».

Напомним, в 2019 году уругвайская знаменитость посетила Нижний Новгород с Unforgettable tour. Успех был настолько ошеломительным, что артистка решила создать новую программу.

«Комсомольская правда» рассказывала о том, как прошел предыдущий концерт Наталии Орейро в Нижнем Новгороде. Изначально певица собиралась выступить в «Юпитере», однако по независящим от нее причинам пришлось перенести концерт на площадку поменьше. Однако это не помешало поклонникам ее творчества оторваться по полной. Кому-то и вовсе удалось подарить звезде российский паспорт, с которым на следующий день уругвайка сфотографировалась на нижегородских улицах.

КОНКРЕТНО

Билеты, купленные на концерт Наталии Орейро в рамках тура «20 лет вместе», будут действительны на новые даты. Однако при необходимости можно вернуть деньги за приобретенные билеты. Возврат будет осуществляться с 15 марта по 15 июня 2020 года включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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