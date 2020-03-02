«Одеяла вместо дверей и стены в трещинах»: Опубликованы шокирующие фото поселковой поликлиники под Нижним Новгородом

Жители поселка Горбатовка под Нижним Новгородом обеспокоены состоянием местной поликлиники – на днях в социальных сетях были опубликованы шокирующие фото здания. Стены в огромных трещинах, вместо дверей в проемах висят одеяла, с потолка сыпется штукатурка, а лестница у входа вот-вот развалится.

Нижегородцы боятся остаться без единственной амбулатории, но считают, что там не место ни пациентам, ни врачам – это опасно для жизни.

«Скоро и такие закроют, оптимизаторы… И будут люди ездить за 50-70 км на прием», С такими больницами и болеть не хочется», «Коронавирус нам не страшен!», С 1998 года ничего не поменялось» - после того, как фотографии разлетелись по всем нижегородским пабликам, комментариев в общей сложности набралось более сотни. Теперь за судьбу здания переживают уже не только местные жители.

Местные жители боятся остаться без единственной амбулатории и помощи врачейФото: СОЦСЕТИ

Люди считают, что там не место ни пациентам, ни врачам – это опасно для жизниФото: СОЦСЕТИ

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» обратилась в правительство Нижегородской области, чтобы узнать, какие меры собираются предпринимать власти и начальство больницы в Горбатовке, прикрепленной к городской больнице №1 Дзержинска.

- В здании амбулатории в поселке Горбатовка в 2020 году запланировано проведение капитального ремонта. По состоянию на 1 января, подготовлена и согласована с региональным министерством здравоохранения и «Нижегородсметой» проектно-сметная документация, - рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

Так, до конца года планируется отремонтировать внешнюю стену здания, провести канализацию и выполнить внутреннюю отделку помещений. В первом квартале также продолжатся работы по замене системы отопления, которые начались несколько месяцев назад. О закрытии амбулатории в Горбатовке речи пока не идет.