«Один - фанат “Барселоны”»: Банда из четырех человек украла драгоценности на 1,2 млн рублей в Нижнем Новгороде

Неизвестные украли драгоценности на 1,2 миллиона рублей из ювелирного магазина в торговом центре на улице Родионова. Как «КП-Нижний Новгород» рассказал источник в правоохранительных органах, нападение на «ювелирку» было совершено за полтора часа до закрытия ТРЦ 15 февраля.

- Со слов старшего продавца, их было четверо. Ввалились в магазин где-то в половине девятого, - уточнил собеседник «Комсомолки».

Во время беседы с полицейскими Ольга Иванова (имя и фамилия героя изменены. - Прим. ред.) постаралась максимально точно описать воришек.

- Один был невысокий - примерно 170 сантиметров ростом. Внешность кавказская. На вид лет сорок. На нем были темная куртка, синие джинсы и сумка-барсетка. Второй тоже кавказец, но уже чуть младше - лет 35 ему. Худощавый, ростом 180-185 сантиметров. Одет был в синюю длинную куртку с капюшоном, джинсы, синюю кофту. На головке - черная шапка, - сообщила Ольга. - Третьему на вид 40-45 лет, среднее телосложение, рост 170-175 сантиметров. Не могу сказать, что также кавказской внешности, но точно не европеец. Был в синей кофте, темной куртке, темных штанах и черной бейсболке.

Особенно продавцу запомнился четвертый бандит, потому как на голове у него была бейсболка с символикой футбольного клуба «Барселона». Худощавый парень, которому на вид лет 20-25, был также одет в серые трико, черную куртку и белые кеды - все «Найк».

- В общем-то, похитили не много - золотое кольцо с бриллиантами да пуссеты с бриллиантами. Но сумма вышла кругленькая, - отметил собеседник «Комсомолки» из правоохранительных органов.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области:

- По данному факту в отделе полиции № 5 УМВД России по Нижнему Новгороду возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Ведется следствие.