Уже весна или еще зима? Погода на март 2020 в Нижнем Новгороде

Дождались! Весна пришла, и вместе с ней на Нижегородскую область обрушились дождь со снегом и холодный ветер. Неужели зимняя погода, которой практически не было в этом году, перейдет на март?

Местные метеорологи пока не дают прогнозов на предстоящую весну – для этого нужно подождать еще хотя бы неделю. Но зимний режим со снежным покровом и льдом в ближайшие дни точно никуда не уйдет, а по ночам столбики термометров могут опускаться и до -9. Ведь март все-таки считается зимним месяцем.

А вот на портале Gismeteo прогнозы на месяц вперед очень даже утешительные. Предварительные, но утешительные. В ближайшие пару дней ожидаются дожди, а уже к концу недели синоптики обещают потепление +6 градусов, которое будет сопровождаться весенним солнцем. Ночью температура воздуха приблизится к нулю.

Неделя с 9 по 15 марта будет неоднозначная: ближе к выходным в дневное время воздух прогреется до +8 и +10 градусов, а по ночам в Нижегородской области ожидаются морозы до -4. Осадков не предвидится: только яркое солнце и безоблачное небо. Однако не стоит забывать, что это – предварительный прогноз и он меняется с каждым днем.

Во второй половине марта синоптики прогнозируют похолодание. После 11-градусного тепла столбики термометров опустятся сначала до нулевых значений, а потом и вовсе «уйдут в минус» - 22 числа ожидается до -2 днем и -7 ночью. А вот через неделю, 29 марта, снова будет +14, ночью прогреется до +7. Температурные качели будут как никогда мощными.