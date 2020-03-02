«Блошка», стрит-арт и синагога: Как Рома Зверь развлекается на гастролях в Нижнем Новгороде

Нижегородские фанаты «Зверей» счастливы: по областному центру который день разгуливает солист популярной рок-группы Роман Билык. «Комсомольская правда» заглянула в Инстаграм знаменитости и узнала, где музыкант успел побывать за три дня пребывания в приволжской столице. На радость поклонникам певец решил не отсиживаться в гостиничном номере и вышел на улицу, чтобы подышать уже весенним воздухом и познакомиться с местным колоритом.

romanbilyk "Звери" дадут в Нижнем Новгороде два концерта подряд

Первым делом главный «зверь» дошел до сквера Свердлова, где по выходным работает блошиный рынок. Чего там только нет: от одежды и нагрудных значков до народного творчества и посуды. Некоторые из «экспонатов» музыкант показал своим подписчикам в микроблоге.

Музыкант заглянул на блошиный рынок в сквере Свердлова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Во время прогулки особое внимание Роман Билык уделял граффити, которые встречались ему по пути. В частности, его заинтересовал довольно посредственный стрит-арт на Октябрьской улице.

Внимание лидера "Зверей" привлекли граффити.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Знакомство с центральной частью Нижнего Новгорода продолжилось у лидера «Зверей» на следующий день. Перед вторым концертом музыкант отправился на Грузинскую улицу. Утром 2 марта в Инстаграме музыканта появилось фото с изображением Еврейской общины нижегородской синагоги. А вот заглянул он в нее или просто потоптался у входа, неизвестно.