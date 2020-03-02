2020-03-02T12:34:43+03:00
Звезды

«Блошка», стрит-арт и синагога: Как Рома Зверь развлекается на гастролях в Нижнем Новгороде

Популярная рок-группа приехала в приволжскую столицу, чтобы дать два концерта подряд [фото]
Анна МИГАЛОВА
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На радость поклонникам певец решил не отсиживаться в гостиничном номере и вышел на прогулку по Нижнему.На радость поклонникам певец решил не отсиживаться в гостиничном номере и вышел на прогулку по Нижнему.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Нижегородские фанаты «Зверей» счастливы: по областному центру который день разгуливает солист популярной рок-группы Роман Билык. «Комсомольская правда» заглянула в Инстаграм знаменитости и узнала, где музыкант успел побывать за три дня пребывания в приволжской столице. На радость поклонникам певец решил не отсиживаться в гостиничном номере и вышел на улицу, чтобы подышать уже весенним воздухом и познакомиться с местным колоритом.

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"Звери" дадут в Нижнем Новгороде два концерта подряд
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Первым делом главный «зверь» дошел до сквера Свердлова, где по выходным работает блошиный рынок. Чего там только нет: от одежды и нагрудных значков до народного творчества и посуды. Некоторые из «экспонатов» музыкант показал своим подписчикам в микроблоге.

Музыкант заглянул на блошиный рынок в сквере Свердлова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Музыкант заглянул на блошиный рынок в сквере Свердлова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Во время прогулки особое внимание Роман Билык уделял граффити, которые встречались ему по пути. В частности, его заинтересовал довольно посредственный стрит-арт на Октябрьской улице.

Внимание лидера "Зверей" привлекли граффити. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Внимание лидера "Зверей" привлекли граффити.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Знакомство с центральной частью Нижнего Новгорода продолжилось у лидера «Зверей» на следующий день. Перед вторым концертом музыкант отправился на Грузинскую улицу. Утром 2 марта в Инстаграме музыканта появилось фото с изображением Еврейской общины нижегородской синагоги. А вот заглянул он в нее или просто потоптался у входа, неизвестно.

Рома Зверь "догулялся" до Еврейской общины нижегородской синагоги. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Рома Зверь "догулялся" до Еврейской общины нижегородской синагоги.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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