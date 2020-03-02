2020-03-02T11:11:07+03:00
Общество

Эскизный проект культурно-технологического кластера «Маяк» прошел историко-культурную экспертизу

На третьем этаже предлагается сделать террасу с видом на Кремль
Елена КАРАЛ
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Эскизный проект культурно-технологического кластера «Маяк» прошел историко-культурную экспертизу. ФОТО: ORCHESTRA DESIGNЭскизный проект культурно-технологического кластера «Маяк» прошел историко-культурную экспертизу. ФОТО: ORCHESTRA DESIGN
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Историко-культурную экспертизу прошел эскизный проект культурно-технологического кластера «Маяк» в Нижнем Новгороде. Об этом у себя на страничке в соцсети сообщили его разработчики Orchestra Design.

Согласно замыслам авторов, здание бывшей швейной фабрики должно превратиться в площадку, которая объединит специалистов разных сфер. Пространство обещают сделать максимально доступным для большинства граждан.

Эскизный проект культурно-технологического кластера «Маяк» прошел историко-культурную экспертизу. ФОТО: Типичный Нижний Новгород

Эскизный проект культурно-технологического кластера «Маяк» прошел историко-культурную экспертизу. ФОТО: Типичный Нижний Новгород

В здании появится несколько зон, где найдется место образовательному центру, инкубатору проектов, коворкингу, событийной площадке, помещениям для презентации стартапов, народно- художественным промыслам и современному искусству.

В здании, созданном в 1914 году выдающимся архитектором Федором Шехтелем, предлагается сделать террасу с видом на кремль. Она разместится на уровне третьего этажа.

Эскизный проект культурно-технологического кластера «Маяк» прошел историко-культурную экспертизу. ФОТО: ORCHESTRA DESIGN

Эскизный проект культурно-технологического кластера «Маяк» прошел историко-культурную экспертизу. ФОТО: ORCHESTRA DESIGN

- Мы постарались сделать будущий кластер максимально доступным: нашли решение для установки нового лифта, а со стороны двора в событийное пространство на третьем этаже можно будет попасть напрямую — по внешней лестнице. Мы также разработали предмет охраны памятника, в который вошли все ценные исторические элементы: фасад, своды Монье, проемы окон и дверей, настенная и напольная плитка, декоративные решетки лифтов. Эскизный проект создан совместно с нижегородскими реставраторами «СМУ-77», - сообщили разработчики.

Эскизный проект культурно-технологического кластера «Маяк» прошел историко-культурную экспертизу. ФОТО: Типичный Нижний Новгород

Эскизный проект культурно-технологического кластера «Маяк» прошел историко-культурную экспертизу. ФОТО: Типичный Нижний Новгород

Проект создавался при взаимодействии с лидерами нижегородских сообществ, в том числе представителей сфер образования, современного искусства, IT-ассоциации и других направлений.

В ходе реконструкции здания, построенного в стиле модерн, авторы проекта обещают сохранить исторические элементы.

СПРАВКА «КП»

Здание бывшей швейной фабрики «Маяк» является частью комплекса Рукавишниковых, признанным памятником культурного наследия федерального значения.

Комплекс состоит из двух зданий. Фасад бывшего банка Рукавишниковых выходит на улицу Рождественскую. Промышленный же комплекс, похожий на готический замок, украшает Нижневолжскую набережную. С 1915 по 2015 годы в нем размещалась швейные мастерские, эвакуированные из Варшавы во время Первой мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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