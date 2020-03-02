2020-03-02T10:55:08+03:00
Общество

Tele2 подвела итоги 2019 года: чистая прибыль выросла на 145%

Абонентская база компании на 31 декабря 2019 года составила 44,6 млн человек
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Tele2 объявила консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за 2019 год.

В 2019 году компания достигла следующих основных финансовых показателей:

- Выручка выросла на 14% в сравнении с 2018 годом и достигла 163,3 млрд рублей;

- Показатель EBITDA составил 65,6 млрд рублей − увеличился на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

- Показатель рентабельности EBITDA достиг 40,2%, увеличившись на 9,6 п. п. по сравнению с 2018 годом;

- Объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 33,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 32,5%. Соотношение CAPEX к выручке составило 21%;

- Чистая прибыль составила 6,6 млрд рублей, увеличившись на 144,6% по сравнению с 2018 годом;

- Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 35% и достиг значения 1,8.

В 2019 году компания достигла следующих ключевых операционных показателей:

- Абонентская база компании на 31 декабря 2019 года составила 44,6 млн человек, увеличившись на 2,3 млн человек за год;

- Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 8,3% и составил 305 рублей;

- Годовой отток абонентов сократился на 2,6 п. п. и составил 34,8%;

- Количество активных пользователей мобильного интернета за год выросло на 39%.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

- В 2019 году Tele2 показала опережающие рынок темпы роста выручки и увеличила прибыль в 2,5 раза, что подтверждает эффективность выбранной бизнес-стратегии. Мы фокусировались на инновационных решениях, которые предвосхищали ожидания клиентов, и продолжали активно развивать сеть. Мы предложили клиентам революционные продукты, реализовали новые подходы в рознице и обслуживании, запустили сети в Ярославской и Ивановской областях. Все это, наряду с эффективным управлением оттоком, позволяет Tele2 увеличивать свою долю на стагнирующем рынке. Наша абонентская база качественно меняется: число активных пользователей интернета в сети Tele2 выросло на рекордные 39%. Чтобы обеспечивать высокое качество при активном потреблении трафика, мы инвестировали в технологическое развитие. В 2019 году Tele2 лидировала по темпам строительства сети, вышла на второе место в отрасли по числу станций LTE и первой на рынке запустила пилотную сеть 5G. Высокие показатели удовлетворенности клиентов укрепляют нашу уверенность в дальнейшем росте бизнеса.

Дополнительная информация

Tele2 использует строгую систему определения активных пользователей мобильного интернета: в компании таковыми считают абонентов, которые ежемесячно потребляют 100 Мб и более трафика в сетях 4G.

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