2020-03-02T10:43:20+03:00
Общество

Нижегородская область попросила федеральных денег на строительство станций метро «Сенная» и «Оперный театр»

Правительство РФ рассмотрит вопрос о софинсировании проекта
Юлия ИСАЕВА
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Нижегородская область попросила федеральных денег на строительство станций метро «Сенная» и «Оперный театр»Нижегородская область попросила федеральных денег на строительство станций метро «Сенная» и «Оперный театр»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Разговоры о строительстве двух новых станций метро в Нижнем Новгороде ведутся уже более двух лет. После того, как рядом со стадионом в преддверии чемпионата мира по футболу открылась «Стрелка», специалисты подсчитали затраты на проведение работ по продлению ветки в верхней части города и озвучили приличную сумму – порядка 27 миллионов рублей.

Построить станции «Сенная» и «Оперный театр» планировали к 800-летию Нижнего Новгорода, однако вопрос с финансированием до сих пор остается открытым. Несколько дней назад правительство Нижегородской области направило в Москву обращение и попросило оказать денежную поддержку.

- Поскольку объекты метрополитена являются финансовоемкими, их строительство без участия средств федерального бюджета не представляется возможным. В настоящее время в Правительство Российской Федерации направлено обращение о софинансировании из федерального бюджета продления Автозаводско-Нагорной линии от станции «Горьковская» в район станций «Оперный театр» и «Сенная», - сообщили «Комсомольской правде» в региональном министерстве транспорта.

Местные власти уверены – строительство этих двух станций значительно улучшит транспортную ситуацию в верхней части Нижнего Новгорода.

- Дополнительно сообщаем, что модернизация системы общественного транспорта включает в себя не только переход полномочий по установлению маршрутной сети на уровень региона с созданием единого оператора, который координирует работу общественного транспорта, но и анализ маршрутно-транспортной сети агломерации и подготовку интеллектуальной модели транспортной сети. Приоритет при оптимизации транспортной сети отдается внеуличным видам общественного транспорта, - подчеркнули в министерстве.

КСТАТИ

Проект новой ветки метро, которая пройдет от станции «Горьковская» до новых станций «Оперный театр» и «Сенной», был сделан еще в июне 2011 года. Согласно схеме, новая дорога пройдет под улицей Горького, по косой заденет парк Кулибина и частично сквер 1905 года. С улицы Горького линия будет пролегать под кварталом 1833 года, но большая часть ветки метрополитена окажется под улицей Белинкого. К площади Сенной метро пойдет под улицей Родионова.

Выходы на станции «Оперный театр» будут располагаться в четырех местах: рядом с бизнес-центром «Сенатор», напротив через улицу Белинского, а также возле театра оперы и балета имени Пушкина и напротив – в сквере 1905 года.

Выходы со станции «Сенная» будут построены недалеко от автостанции Сенной, вместо небольшого кафе, рядом со зданием отдела по борьбе с экономическими преступлениями, которое находится напротив, а также между КЗ «Мило» и жилыми домами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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