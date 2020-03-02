«50 минутная экскурсия»: В Нижнем Новгороде водитель отвез казанский «Рубин» на другой стадион

Сегодняшний матч между казанским «Рубином» и «Тамбовом» закончился ничьей со счетом 0:0. Однако болельщикам он запомнится вовсе не игрой. Во-первых, это был первый матч под руководством прославленного тренера Леонида Слуцкого. А во-вторых, перед самым началом матча с казанским «Рубином произошел довольно курьезный случай – водитель отвез команду…на другой стадион. В результате, игроков ожидала незапланированная «экскурсия» по городу, из-за которой они едва не опоздали на матч.

- Водитель наверно нас повез по старой памяти. Это тоже такое странное ощущение, потому что когда мы 50 минут ездим на автобусе перед игрой, - прокомментировал этот инцидент на пресс-конференции сам Леонид Слуцкий. - Я ни в коем случае никого не обвиняю и не ищу вселенского заговора, но ситуация достаточно странная: водитель команды хозяев не знает, где находится стадион, и 50 минут мы по прекрасному городу Нижний Новгород ездим, любуемся видами. Но мы сюда приехали с несколько иными задачами.

А вот что порадовало знаменитого тренера, так это новый стадион в Нижнем Новгороде. Впечатлениями от него он поделился отдельно.

- Из плюсов это просто шикарный стадион. В качестве тренера я был на новом стадионе «Спартака», был на стадионе «Рубина», а на других новых стадионах я еще не был, - рассказал Леонид Слуцкий. - Стадион фантастический, очень приятно играть на таких аренах. Другая ситуация – я немного отвык играть на большом, но пустом стадионе, это немного странные ощущения.