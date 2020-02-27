2020-02-28T15:20:17+03:00
Общество

Все больше нижегородцев регистрируют свою недвижимость в электронном формате

В Росреестре рассказали о том, как защищают цифровые данные от взлома
Елена КАРАЛ
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Все больше нижегородцев регистрируют свою недвижимость в электронном форматеВсе больше нижегородцев регистрируют свою недвижимость в электронном форматеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Количество электронных сделок растет в Нижегородской области с каждым годом. Только в 2019 году нижегородцы подали 144 тысячи обращений о регистрации своей недвижимости в электронном виде через портал госуслуг или сайт Росреестра. Об этом в ходе пресс-конференции 27 февраля рассказала руководитель управления Росреестра по Нижегородской области Наталья Корионова.

Если раньше подобные обращения исчислялись десятками, то теперь сотнями тысяч. При этом актуальным остается вопрос безопасности сведений, поданных в электронном виде и заверенных цифровыми подписями.

- Документы заверены цифровой подписью, и естественно, что регистратор отвечает за них. Были внесены изменения в закон, обязывающие регистратора направить человеку, подающему документы в электронном виде, уведомление. Так регистратор проверяет, действительно ли это лицо подавало документы на регистрацию, действительно ли человек проводит эту сделку. Заявитель должен подать заявление в МФЦ и указать, что он согласен на проведение регистрации в электронном виде, чтобы избежать проблем. Если такой записи в ЕГРН нет, то регистратор возвращает документы без рассмотрения, - рассказала Наталья Корионова.

Она также отметила, что Росреестр стремиться сделать электронные услуги максимально популярными. Прежде всего, подача документов в любое время суток через портал госуслуг или сайт Росреестра – это удобно. Кроме того, можно сэкономить свой бюджет. Налоговый кодекс содержит ставки госпошлины, которые удешевляют электронные услуги на 30% по сравнению с подачей бумажных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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