Все больше нижегородцев регистрируют свою недвижимость в электронном формате

Количество электронных сделок растет в Нижегородской области с каждым годом. Только в 2019 году нижегородцы подали 144 тысячи обращений о регистрации своей недвижимости в электронном виде через портал госуслуг или сайт Росреестра. Об этом в ходе пресс-конференции 27 февраля рассказала руководитель управления Росреестра по Нижегородской области Наталья Корионова.

Если раньше подобные обращения исчислялись десятками, то теперь сотнями тысяч. При этом актуальным остается вопрос безопасности сведений, поданных в электронном виде и заверенных цифровыми подписями.

- Документы заверены цифровой подписью, и естественно, что регистратор отвечает за них. Были внесены изменения в закон, обязывающие регистратора направить человеку, подающему документы в электронном виде, уведомление. Так регистратор проверяет, действительно ли это лицо подавало документы на регистрацию, действительно ли человек проводит эту сделку. Заявитель должен подать заявление в МФЦ и указать, что он согласен на проведение регистрации в электронном виде, чтобы избежать проблем. Если такой записи в ЕГРН нет, то регистратор возвращает документы без рассмотрения, - рассказала Наталья Корионова.

Она также отметила, что Росреестр стремиться сделать электронные услуги максимально популярными. Прежде всего, подача документов в любое время суток через портал госуслуг или сайт Росреестра – это удобно. Кроме того, можно сэкономить свой бюджет. Налоговый кодекс содержит ставки госпошлины, которые удешевляют электронные услуги на 30% по сравнению с подачей бумажных документов.