«Он плакал на моей жирной груди»: Нижегородка похудела на 25 кг ради безответной любви

На что только люди не идут ради любви! Одни готовы бросить родных и переехать в другую страну, начав все с чистого листа, другие - кардинально изменить свою внешность. Нижегородка Варвара Эргардт как раз из последних: взяла да скинула почти три десятка килограммов, а после предложила объекту воздыханий пожениться.

Здесь Варвара весит около 95 килограммов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Идешь, а твой живот колышется»

Варваре было двадцать лет, когда она твердо решила похудеть. Осознание необходимости всерьез взяться за себя пришло к пышке в один прекрасный день.

- У меня были проблемы с щитовидной железой. И так получилось, что я набрала вес, который потом очень долго держался. Оглядываясь назад, жалею, что провела лучшие годы в таком весе. При росте 170 сантиметров я весила 98 килограммов! Ужасно, когда идешь, а твой живот колышется влево - вправо, - вспоминает нижегородка.

Здесь Варвара весит около 95 килограммов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В то время девушка жила в Германии и, по ее словам, не сильно выделялась из общей массы. Но когда вернулась на родину, посмотрела правде в глаза: вокруг стройные красивые барышни. А ее саму кроме жареной картошки и вареной колбасы ничего не интересовало. Однако правда недолго колола девушке глаза. Еще какое-то время Варвара активно заедала стресс, прокручивая в голове образы худых красоток. Повлиять на любительницу хорошенько поесть удалось молодому человеку, к которому она вместе с друзьями пришла на новогоднюю вечеринку.

- Мы познакомились в ночь на 1 января. До сих пор помню его растерянный вид - столько незнакомых лиц в его квартире! И мы стали с ним общаться. Громко сказано, конечно… Он позволял мне присутствовать в его жизни, - улыбнулась собеседница «Комсомолки». - Видимо, мне это жутко льстило, поскольку тогда он был влюблен в танцовщицу гоу-гоу, которая его всячески отшивала. Как сейчас помню, он плакал на моей жирной груди, делясь любовными проблемами. А я что? Терпела! Думала, что мне нужен только он.

Варвара сильно располнела из-за проблем с щитовидной железой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Варвара уверяет, что возлюбленный никогда не упрекал ее за свисающие бока и пухлые щечки. Без заявлений вроде «Похудей - тогда поговорим» также обошлось. При этом у нее не было никаких сомнений в том, что быть вместе им мешает ее колышущийся живот.

«Говорила себе: ”Так толстой и помрешь”»

Вывод напрашивался сам собой: путь к сердцу любимого лежит через правильное питание и физическую нагрузку. А поскольку в то время Варвара жила рядом с рекреационной зоной, то тренажерному залу предпочла лесной массив.

Скинув 25 кило, Варвара стала замечать, что объект вожделений стал иначе к ней относиться.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Никаких сверхдиет я не придерживалась, к диетологам не ходила. Самым доступным для меня средством быстренько похудеть был бег, - заявила нижегородка. - Бегала каждый день. Сначала по три километра, потом по шесть. Не пропускала ни одной тренировки, даже если на улице стояли морозы до -27 градусов. А когда было лень, говорила себе: «Ладно, так толстой и помрешь». Знаете, срабатывало! Ну и, конечно, не ела после шести.

За полгода девушка потеряла около 15 килограммов. И с этим результатами отправилась к эндокринологу. А тот прописал ей сильные препараты, от которых Варвара стала буквально усыхать. Да так, что в какой-то момент весы показали: «47 кг». Правда, вскоре девушка набрала недостающие кило и остановилась на отметке «67». Этот вес она поддерживает по сей день.

Чтобы нравиться любимому, девушка похудела на 25 килограммов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- После этого я набирала критичную для себя массу лишь во время беременности. Растолстела до 102 килограммов! Не понимала, как же избавлюсь от жира. А окружающие все успокаивали, говорили: «Толстых тоже любят». Я охотно в это верю, но знаю, каково это - идти по улице в жарищу и мучиться от того, что трутся ляжки. Это болезненно и неприятно. Не хочу к этому возвращаться, - заявила Варвара.

Нижегородка серьезно увлеклась бегом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Важно чувствовать себя красивой»

Но беременность была позже, уже во втором браке. А первый был заключен с тем самым другом, влюбленным в стройную танцовщицу. Скинув 25 кило, Варвара стала замечать, что объект вожделения стал иначе к ней относиться. Например, перестал говорить в шутку: «Да вон та, которая за мной бегает». Изменилось отношение к себе и у самой девушки.

- Никто не переубедит меня в том, что лишний вес и уверенность не взаимосвязаны. Женщине важно чувствовать себя красивой. Это отражается на всех сферах жизни. После того, как я похудела, сразу нашла высокооплачиваемую работу, научилась хорошо выглядеть. И мой любимый посмотрел на меня другими глазами, - отметила нижегородка.

Нижегородка призналась, что не против выйти замуж в третий раз.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Со временем друзья превратились в настоящую пару. Хотя ни он, ни она не обозначали свой статус. По словам Варвары, все развивалось слишком стремительно, а ведь она была готова еще побороться за внимание любимого. Прошло два года, и родители девушки стали намекать, мол, не пора ли под венец.

- Если он до сих пор не сделал предложение, то и нечего ждать, - заявили однажды родственники.

Для девушки это было красной тряпкой. Поэтому при первой же возможности она пошла в очередную атаку.

- Мы пришли в кафе. Я открыла ежедневник и спросила: «Кого пригласишь на свадьбу?» Он уточнил: «На чью?» Я ответила: «Так на нашу!» Он немножко поколебался и начал перечислять гостей. Буквально на той же неделе мы подали заявление в ЗАГС. С тех пор прошло десять лет… - добавила собеседница «Комсомолки».

Однако, одержав безоговорочную победу, Варвара поняла, что человек, которого она так страстно добивалась, ей больше не нужен. И через десять месяцев пара развелась.

- Потом у меня был второй брак. Причем получилось так, что я дважды делала предложение. Во второй раз беременность случилась прежде, чем я получила предложение. В общем, пока никто не упал не колено со словами: «Выходи за меня замуж!» Но я не отчаиваюсь. Может, еще и третий раз придется делать предложение, - засмеялась Варвара. - А бегать я люблю до сих пор. На мой взгляд, это лучший способ побыть наедине с собой. Я даже музыку не слушаю, когда бегаю. Мне достаточно самой себя.