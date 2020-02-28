2020-02-28T15:59:31+03:00
Звезды

«Продолжай делать этот мир лучше»: Антуан Арно трогательно поздравил Наталью Водянову с днем рождения

28 февраля 2020 года всемирно известная модель отмечает 38-летие [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Именинница тотчас ответила на поздравление любимого.Именинница тотчас ответила на поздравление любимого.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Наследник одного из богатейших людей планеты Антуан Арно поздравил мать двух своих детей Наталью Водянову с днем рождения, выложив в Инстаграме несколько архивных снимков. Подпись к новому посту придумал самую что ни на есть трогательную.

antoinearnaultantoinearnault
Продолжай делать этот мир чуточку лучше каждый день.
7878 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Лучший день рождения самой красивой женщины в мире! Желаю тебе еще больше любви, радости, приключений, смеха, слез, тяжелого труда. Продолжай делать этот мир чуточку лучше каждый день, - написал миллионер.

Реакция именинницы не заставила себя ждать. 38-летняя супермодель тут же прокомментировала поздравление любимого.

- Ты лучший подарок, который жизнь преподносит мне ежедневно. Я так счастлива, что ты есть у меня, малыш. Спасибо, - ответила «Нижегородская Золушка».

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что ровно год назад, 28 февраля 2019 года, француз сделал предложение Наталье Водяновой. Однако о помолвке знаменитость сообщила фанатам спустя одиннадцать месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Виталина Цымбалюк-Романовская об иске за мошенничество: «Вначале хотели забрать мою квартиру. Теперь требуют хотя бы 15 миллионов рублей»
Экс-супруга Армена Джигарханяна рассказала о судебных делах и скандалах, которые тянутся с момента развода [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
В этом году в Нижегородской области будут построены крытый каток и футбольный манеж
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2019 году
Внеплановая проверка по факту нарушений при вывозе мусора состоялась на Бору
Участок проспекта Гагарина перекроют на три дня из-за спортивных матчей
Нижегородских таможенников обвиняют в краже ручек и скрепок
Житель Нижегородской области получил год колонии за кражу двух банок энергетика
Поселок Шатки в Нижегородской области благоустроят в рамках нацпроета
Товарооборот Нижегородской области с Германией и Турцией составил 800 млн долларов
Александр Вовненко назначен на пост главы администрации Нижегородского района
Более 12 тысяч нижегородецев получили консультации врачей «Поездов здоровья»
25 новых спортивных и детских игровых площадок построят в Нижегородской области в этом году
Пьяный нижегородец насмерть придавил четырехмесячного сына во сне
Сегодня в Нижнем Новгороде будет пасмурно и сыро
Транспортную развязку в Ольгино Нижегородской области начнут строить в мае