«Продолжай делать этот мир лучше»: Антуан Арно трогательно поздравил Наталью Водянову с днем рождения

Наследник одного из богатейших людей планеты Антуан Арно поздравил мать двух своих детей Наталью Водянову с днем рождения, выложив в Инстаграме несколько архивных снимков. Подпись к новому посту придумал самую что ни на есть трогательную.

antoinearnault Продолжай делать этот мир чуточку лучше каждый день.

- Лучший день рождения самой красивой женщины в мире! Желаю тебе еще больше любви, радости, приключений, смеха, слез, тяжелого труда. Продолжай делать этот мир чуточку лучше каждый день, - написал миллионер.

Реакция именинницы не заставила себя ждать. 38-летняя супермодель тут же прокомментировала поздравление любимого.

- Ты лучший подарок, который жизнь преподносит мне ежедневно. Я так счастлива, что ты есть у меня, малыш. Спасибо, - ответила «Нижегородская Золушка».

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что ровно год назад, 28 февраля 2019 года, француз сделал предложение Наталье Водяновой. Однако о помолвке знаменитость сообщила фанатам спустя одиннадцать месяцев.