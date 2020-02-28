На родителей подростков, не захотевших платить за проезд в электричке, составили административные протоколы

На родителей подростков, которые не захотели платить за проезд и устроили скандал в нижегородской электричке, составлены административные протоколы. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в Управлении на транспорте МВД России по ПФО.

Напомним, малолетние хулиганы устроили целое представление с матом и слезами в одном из вагонов электрички Нижний Новгород - Гороховец 25 февраля. Чтобы не платить на проезд, ребята заперлись в туалете. Всю дорогу дети громко матерились, курили и оскорбляли кондуктора, который пытался выманить их из кабинки. В итоге сотрудница Горьковской железной дороги вызвала охранников. Однако и при них подростки вели себя вызывающе. По прибытию в Дзержинск школьников встретили люди форме.

- Установлено, что пятеро подростков из Дзержинска (три мальчика и две девочки), возвращаясь домой из Нижнего Новгорода, заперлись в туалете и шумно вели себя, привлекая внимание других пассажиров. Проездные документы несовершеннолетние не приобретали, - уточнили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы с юными дебоширами. А в отношении их родителей составили административные протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Материалы об административных правонарушениях переданы дзержинской комиссии по делам несовершеннолетних.

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