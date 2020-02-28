Назван соперник нижегородского «Торпедо» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина

Матчи заключительного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершились – все участники плей-офф Кубка Гагарина определены. Среди них есть и нижегородское «Торпедо», которое сразится с московским ЦСКА. Команды встретятся на льду четыре раза: проигравшие хоккеисты завершат сезон.

Первые два матча пройдут в Москве 2 и 4 марта, а 6 и 8 марта «Торпедо» и ЦСКА сыграют в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде.

Напомним, ХК «Торпедо» в седьмой раз подряд вышел в плей-офф Кубка Гагарина после победы над финским «Йоркеритом». Матч проходил 25 февраля и завершился со счетом 3:1 в пользу нижегородцев.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

В прошлом году нижегородское «Торпедо» сражалось за Кубок Гагарина с астанинским «Барысом». Каждый матч был очень напряженным - команды постоянно забирали друг у друга преимущество. К сожалению, итоговый счет серии составил 3:4, и нашим хоккеистам пришлось завершить сезон. Тогда главный тренер команды Дэвид Немировски рассказал "Комсомолке", что после плей-офф у него остался неприятный осадок.