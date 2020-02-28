«Дальше - свадьба!»: Ровно год прошел с момента, как французский миллионер Антуан Арно позвал замуж Наталью Водянову

О свадьбе всемирно известной модели Натальи Водяновой и французского миллионера Антуана Арно поговаривали с момента, как пара стала встречаться. Многие ждали, когда же сын богатейшего человека в мире предложит «Нижегородской Золушке» руку и сердце. Однако богач никак не решался на ответственный шаг. При этом за девять лет отношений у них родились два мальчика - Максим и Роман. Казалось, что знаменитости так и продолжат жить в гражданском браке, но 1 января 2020 года модель обрадовала подписчиков, сообщив в Инстаграме о помолвке.

natasupernova На дне рождения Антуана Арно в 2017 году.

natasupernova Романтика бывает разной

- Этот год был очень красивым и запоминающимся. 2020-й, мы готовы. Не терпится отпраздновать следующий год с любимым, - написала Водянова.

Позже звезда мировых подиумов раскололась: предложение от отца двух своих сыновей поступило ей в день рождения, 28 февраля 2019 года.

natasupernova После показа модного дома Dior.

natasupernova По пути на очередное светское мероприятие

- Я получила невероятное кольцо. Это стало полной неожиданностью для меня. Кстати, предложение было сделано на русском языке! Как вы понимаете, дальше - свадьба! - радостно сообщила нижегородка.

Примечательно, что обручальное колечко красовалось на безымянном пальце знаменитости в день своего 37-летия. Тогда Наталья Водянова выложила в Инстаграме фото, где она задувает свечи на именинном торте. Однако никто из фолловеров не придал значения массивному украшению на левом запястье.

natasupernova Празднование победы Франции на ЧМ-2018 по футболу

natasupernova С любимым в кино

А на следующий день после предложения о замужестве супермодель публично призналась в любви своему тогда уже жениху.

- Моя любовь, спасибо за незабываемый день рождения. Ты делаешь мою жизнь волшебной. Счастлива быть твоей половинкой, - написала невеста.

natasupernova Первый романтический уикенд пара провела в Портофино. Они вернулись туда спустя семь лет.

natasupernova Модель со своим женихом во время поездки в Нью-Йорк

Таким образом 28 февраля 2020 года знаменитая уроженка Нижнего Новгорода отмечает не только 38-летие, но и год со дня получения долгожданного предложения руки и сердца.

natasupernova За день до предложения руки и сердца

Напомним, Наталья Водянова была замужем лишь однажды - за британским аристократом Джастином Портманом. От лорда нижегородка родила сыновей Лукаса (17 лет) и Виктора (11 лет), а также дочку Неву (13 лет). В 2010 году в СМИ появились сообщения о предстоящем разводе пары, а в июне 2011 года Водянова объявила, что они с Портманом больше не живут вместе. Тогда же у всемирно известной модели завязались близкие отношения с сыном одного из самых богатых людей планеты французским бизнесменом Антуаном Арно. В 2014 году у влюбленных родился сын Максим, а спустя два года - сын Роман.