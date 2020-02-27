«Первый шаг к онкологии». Почему нижегородские дети употребляют снюс и как с этим бороться?

О новом опасном увлечении подростков говорит вся страна. После того, как правительство законодательно запретило распространять снюс (бездымный табачный продукт, позиционирующий себя как «полезная альтернатива сигаретам» - прим.ред.), появились бестабачно никотинсодержащие аналоги.

Производители утверждают, что это безопасно. Стоит ли им верить? И чем грозит употребление таких веществ? Об этом в пресс-центре «Комсомольской правды в Нижнем Новгороде» рассказали сотрудники правоохранительных органов, Роспотребнадзора и психологи.

Девять или тысячи?

В 2019 году в нижегородские больницы попали девять подростков, которые отравились снюсом. По словам заместителя начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД по региону Андрея Булычева, речь идет о тех случаях, когда школьники нуждались в срочной госпитализации.

- Все эти обращения связаны с тяжелыми интоксикациями, вплоть до необходимости лечения. Все остальные – сотни и тысячи случаев – остаются среди употребляющих. До нас доходят только крайние формы, которые требуют серьезного медицинского вмешательства. Снюсы и их аналоги наносят детям пагубный вред. Речь идет о зависимости – вещества вызывают быстрое и интенсивное привыкание. А с учетом большой концентрации никотина, многократно превышающей стандартную дозу никотина в сигаретах, это происходит намного быстрее, - подчеркнул врач психиатр, психиатр-нарколог, психотерапевт центра здоровья «Возрождение» Вадим Терешонков.

Ни для кого не секрет, что один пакет снюса или его аналога равноценен выкуриванию 20-40 сигарет.

Врач психиатр, психиатр-нарколог, психотерапевт центра здоровья «Возрождение» Вадим ТерешонковФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Нужно беспокоиться о том, что это приводит в лучшем случае к каким-то воспалительным процессам, а в худшем – к развитию онкологии вплоть до формирования рака языка, ротовой полости, - добавил психиатр.

При этом психологическая зависимость у подростков, которые пробуют запрещенные вещества, намного сильнее, чем физиологическая. Как правило, школьники стараются не отставать от друзей и не думают о последствиях.

- Снюс давно запрещен, но сейчас есть бестабачно никотинсодержащие аналоги, которые сохранили главную особенность – очень незаметный и психологически-значимый ритуал. Ведь все наркотические ритуалы очень привлекательны, а особенно для детей. Взрослые ощущают, как такие поступки влияют на здоровье, а когда ребенку 14 лет, ничто не говорит ему о том, что когда-то из-за этого будут проблемы, - уточнил психолог, гештальт-терапевт медицинского центра «Семейная практика» Антон Харабуров.

Специалисты уверяют: самое главное, что родители могут сделать для своих детей – это разговаривать с ними. И делать это нужно с самого раннего возраста, как только между ребенком и взрослым появляется контакт.

Психолог, гештальт-терапевт медицинского центра «Семейная практика» Антон ХарабуровФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Новые враги

Как отметила в ходе пресс-конференции заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Елена Кочуро, сегодня правоохранители проверяют семь сообществ в Вконтакте, где распространяется реклама по продаже снюсов и их аналогов. К администрации социальной сети уже направлено обращение об их блокировке.

На этих запрещенных веществах производители, к сожалению, останавливаться не собираются. По словам Кочуро, новые виды никотинсодержащей продукции уже появились на «рынках»: это мармелад и вымоченные в никотине фрукты. Они также запрещены к распространению.

В январе 2020 года управлением Роспотребнадзора были проведены порядка 300 проверок, в ходе которых выявлена лишь одна точка, где продают снюс. Сейчас ведомство мониторит работу более четырех тысяч торговых точек по всей Нижегородской области.

ОФИЦИАЛЬНО

Запрет на продажу снюса в Нижегородской области вступил в силу с 1 января 2020 года. Инициатором запрета стал губернатор Глеб Никитин, который внес проект закона в Законодательное собрание. Его приняли единогласно в первом же чтении.

КУДА ЗВОНИТЬ

Если вы обнаружили факт продажи запрещенных веществ, сообщите об этом в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области по телефону: 436-78-31 или через официальный сайт Управления в разделе «Прием обращений».