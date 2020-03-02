В Нижнем Новгороде начал работу федеральный сервис займов под залог «Ваш инвестор»

В новом офисе компании «Ваш инвестор» физические лица могут получить займы на сумму до 500 000 рублей, а юридические лица и индивидуальные предприниматели – до 5 млн рублей для решения любых финансовых задач.

Компания предлагает займы под залог ПТС (автомобиль остается у клиента), а также под залог легковых, грузовых автомобилей и спецтехники.Для оформления заявки требуется минимальный пакет документов, а получить денежные средства можно всего в течение часа.

Все условия по займу подробно и четко прописаны в договоре, никаких скрытых комиссий и сносок мелким шрифтом. Менеджер компании до подписания договора обязательно подробно расскажет о тарифах, процентной ставке, сроках и размерах платежей, а в договоре согласно требованиям закона будет указана полная стоимость кредита (ПСК) и информация о размере переплаты в рублях.

И, наконец, работа в рамках закона – это наш принцип. Компания «Ваш инвестор» включена в государственный реестр микрофинансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации (ЦБ РФ), является членом саморегулируемой организации «МиР». Наши услуги представлены в 14 городах России, а в 2019 году компания «Ваш инвестор» была признана «Лучшей микрофинансовой организацией» по итогам XV ежегодной премии имени П. А. Столыпина в области экономики и финансов журнала «Банковское Дело».

Приглашаем жителей Нижнего Новгорода в офис компании «Ваш инвестор», расположенный на ул. Канавинская, 2а, офис 606. Офис работает с понедельника по пятницу с 9:30 до 19:00.

«Ваш инвестор» - современный сервис займов под залог

г. Нижний Новгород, ул. Канавинская, 2а, офис 606

тел. +7 (831) 260-13-06

vashinvestor.ru

Займы предоставляет ООО МКК «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru.

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