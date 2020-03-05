Родители нижегородских школьников узнали, чего опасаться на ЕГЭ

Родители нижегородских школьников присоединились к Всероссийской акции 5 марта и проверили на себе, что ждет их детей на предстоящем Едином государственном экзамене. В этом году взрослым предлагалось протестировать свои знания по истории. Многие отмечают, что экзамены проходили давно, и демонстрационная версия ЕГЭ стала для них настоящим прыжком во времени.

Вера Крайнова считает ЕГЭ хорошим поводом освежить знанияФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Хороший повод освежить свои знания. Очень давно не сдавала экзамены. Последний раз - кандидатские лет 15 назад. Можно сказать, возвращаешься в детство, - поделилась впечатлениями проректор по учебно-методической работе Волжского государственного университета водного транспорта Вера Крайно.

Кто-то проверял свои знания не так давно. Например, заместитель министра земельных и имущественных отношений Нижегородской области Александр Кононов рассказал, что участвовал в конкурсных процедурах Команды правительства и проходил тестирование совсем недавно. Однако историей он увлекается и решил поучаствовать в тестировании, а заодно рассказать младшей дочери о том, что ЕГЭ – это совсем не страшно.

Александр Кононов увлекается историей и расскажет дочери, что ЕГЭ - это совсем не страшноФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- У меня старшая дочь отказалась от сдачи ЕГЭ, сказала: «ЕГЭ - это такой стресс». Потом она поступила в среднее учебное заведение, закончила его и перешла в вуз. Следующая дочь думает, идти ли ей по стопам сестры, или продолжать обучение в старших классах и сдавать Единый экзамен. Вот я и решил, что надо как-то прочувствовать на себе эту процедуру, - поделился Александр Кононов. - Адреналина прибавилось. Больше времени потерял на то, чтобы записать ответы, заполнить бланки. Но очень интересно было вспомнить, посмотреть на контурные карты, которые давно уже не видел, приятно, что ответы сами неожиданно возникают, приятно, что еще помнишь школьный материал. Свою дочку я буду убеждать пройти ЕГЭ и постараюсь ее к этому психологически подготовить.

Родители нижегородских школьников узнали, чего опасаться на ЕГЭФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Демоверсия ЕГЭ проводится для родителей уже четвертый год подряд. Участвовал вместе с коллегами в тестировании и министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин. Он рассказал, что в этом году пройти пробный экзамен пожелало много родителей. В каждом из 52 муниципалитетов региона зарегистрировались по 20-25 человек. В целом получилось около 1000 зарегистрированных.

Родители нижегородских школьников узнали, чего опасаться на ЕГЭФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Те, кто не проспал и не прогулял, смогли убедиться, что процедура чем-то напоминает выборы: нужно всего лишь показать на входе паспорт, избавиться от гаджетов, зайти в аудиторию, занять свое место и получить экзаменационные бланки.

Родители нижегородских школьников узнали, чего опасаться на ЕГЭФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Проводя тест, мы стремимся развеять все мифы, домыслы и сказки, которые есть вокруг ЕГЭ. Эта тема широко обсуждается, но не на фактическом материале. В основном это разговоры из разряда: «Я обсуждаю ЕГЭ, но я сам не знаю, что это такое. Я где-то слышал, что это тест, но я в руках не держал КИМа, и я понятия не имею, из чего он состоит». Именно поэтому мы даем возможность родителям шаг за шагом пройти то, что проходят дети и понять, что по сравнению с советской процедурой здесь нет никаких ограничивающих или жестких вещей, которые должны были бы ввергать ребенка в дополнительный стресс, - подчеркнул Сергей Злобин.

Родители нижегородских школьников узнали, чего опасаться на ЕГЭФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Помимо обязательных русского языка и математики, история входит в число предметов, которые можно выбирать. Однако министр отметил, что в этом году она не была лидирующей среди школьников. 31% детей выбрали такие дисциплины, как физика и другие предметы, которые нужны специалистам инженерно-технических профессий.