2020-03-05T09:09:08+03:00
Спорт

Нижегородское «Торпедо» вновь всухую проиграло московскому ЦСКА в матче плей-офф Кубка Гагарина

Команды во второй раз встречались на льду 4 марта
Юлия ИСАЕВА
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Фото: официальный сайт ХК "Торпедо"Фото: официальный сайт ХК "Торпедо"
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4 марта в Москве состоялся второй матч между местным ЦСКА и нижегородским «Торпедо» в рамках плей-офф Кубка Гагарина по хоккею. Встреча вновь завершилась победой столичного клуба - нижегородцы уступили сопернику всухую.

Первый период «Торпедо» активно пыталось прорваться к воротам армейцев, однако ЦСКА вновь оказался сильнее. К перерыву московские хоккеисты оторвались в счете на два очка. Не дал результат и второй отрезок: нижегородцы не смогли забросить ни одной шайбы.

В третьем периоде ЦСКА сделали счет таким же, как в первом матче - 0:3. На этом матч и завершился.

Следующая игра между «Торпедо» и ЦСКА состоится уже в Нижнем Новгороде - команды встретятся на льду в КРК «Нагорный» 6 марта.

Напомним, первый матч плей-офф проходил 2 марта и тоже завершилась со счетом 0:3. Тогда дебютная шайба в ворота нижегородского клуба залетела уже на пятой минуте первого периода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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