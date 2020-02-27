«Дошло до стрельбы»: В Павлове во время погони полицейские загнали преступников в кювет и сами врезались в отбойник
Сегодня в Павловском районе разыгрался настоящий боевик – с погоней, полицейскими и стрельбой. Свидетелями этого происшествия стали десятки местных жителей.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".
- Двое мужчин, подозреваемых в совершении имущественных преступлений, пытались скрыться от сотрудников ДПС на автомобиле иностранного производства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - Сотрудниками полиции было применено табельное оружие. После трех предупредительных выстрелов вверх, инспектор произвел несколько прицельных выстрелов по колесам для остановки транспортного средства. Преследуемый автомобиль совершил съезд в кювет.
Во время погони дело дошло до стрельбы. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".
К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Правда, сам полицейский автомобиль тоже не остался без повреждений – под конец погони он врезался в отбойник.
При обыске в машине были обнаружены дорогостоящие гаджеты. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"
- В ходе досмотра иномарки полицейские обнаружили пять коробок с дорогостоящими гаджетами, - пояснили в ГУ МВД по Нижегородской области. - Телефоны были изъяты и после установления их законных владельцев будут возвращены собственникам.
ИСТОЧНИК KP.RU