«Дошло до стрельбы»: В Павлове во время погони полицейские загнали преступников в кювет и сами врезались в отбойник

Сегодня в Павловском районе разыгрался настоящий боевик – с погоней, полицейскими и стрельбой. Свидетелями этого происшествия стали десятки местных жителей.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

- Двое мужчин, подозреваемых в совершении имущественных преступлений, пытались скрыться от сотрудников ДПС на автомобиле иностранного производства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - Сотрудниками полиции было применено табельное оружие. После трех предупредительных выстрелов вверх, инспектор произвел несколько прицельных выстрелов по колесам для остановки транспортного средства. Преследуемый автомобиль совершил съезд в кювет.

Во время погони дело дошло до стрельбы. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Правда, сам полицейский автомобиль тоже не остался без повреждений – под конец погони он врезался в отбойник.

При обыске в машине были обнаружены дорогостоящие гаджеты. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

- В ходе досмотра иномарки полицейские обнаружили пять коробок с дорогостоящими гаджетами, - пояснили в ГУ МВД по Нижегородской области. - Телефоны были изъяты и после установления их законных владельцев будут возвращены собственникам.