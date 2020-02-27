2020-02-27T17:34:27+03:00
Общество

Полицейский починил заглохшую машину скорой помощи, которая везла пациента в больницу

Автомобиль сломался на 59 км трассы Бор - Ивановское [фото, видео]
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
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На все руки мастер - так можно сказать про полковника полиции Якова Ширшова, который ловко починил машину скорой помощи, заглохшую на трассе 15 февраля. Неприятность приключилась с медиками по пути в больницу. Им как можно скорее нужно было доставить туда жительницу деревни Плотинки Борского района, сломавшую ногу.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, машина заглохла в районе остановки Майдан на 59 километре трассы Бор - Ивановское. Водитель скорой вышел, чтобы осмотреть автомобиль.

Полицейский и его друзья не оставили скорую помощь в беде. Фото: СОЦСЕТИ

Полицейский и его друзья не оставили скорую помощь в беде.Фото: СОЦСЕТИ

- Мимо проезжали машины, становилось все темнее. Спустя некоторое время около газели притормозил автомобиль, из которого вышли три человека. Им управлял замначальника ОРЧ ГУ МВД России по региону Яков Ширшов. Мужчины спросили водителя, в чем собственно дело. А когда узнали причину остановки, предложили починить машину, - пояснили в Главке.

Полицейский и его друзья не оставили скорую помощь в беде. Фото: СОЦСЕТИ

Полицейский и его друзья не оставили скорую помощь в беде.Фото: СОЦСЕТИ

После осмотра заглохшей «ГАЗели» выяснилось, что у кареты скорой помощи повредилось не только колесо, но и устройство, прижимающее тормозные колодки к диску во время торможения.

- Мужчины заменили поврежденное колесо и разблокировали тормозной суппорт. Так что карета скорой помощи смогла доставить женщину в больницу, - добавили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

После того, как отвезли пациентку в медицинское учреждение, работники экипажа скорой помощи встретились со своими спасителями и поблагодарили.

- Сейчас многие проезжают и даже не останавливаются, мы очень благодарны Якову и его товарищам за то, что они нам помогли и проявили инициативу, - сказала Ирина.

Нижегородский полицейский починил заглохшую машину скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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