«Происходят необъяснимые чудеса»: маленькая нижегородка с ДЦП поразила всех на соревнованиях в Чувашии

Врачи говорили, что четырехлетняя Юля с диагнозом ДЦП не сможет даже сидеть на лошади. Однако прогнозы медиков не оправдались – неожиданно для всех девочка продемонстрировала результат, который не может объяснить даже ее тренер и руководитель Нижегородского центра иппотерапии «Контакт» Марина Лукина. Чудесный случай произошел на соревнованиях «Зимняя подкова 2020», которые проводятся для детей с особенностями здоровья.

«Происходят необъяснимые чудеса»: нижегородка с ДЦП поразила всех на соревнованиях в ЧувашииФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Происходят необъяснимые чудеса. Когда девочка пришла, она не сидела на лошади даже с поддержкой – ей было тяжело. Она занималась около года, и тут – соревнования в Чувашии. Я предложила родителям взять Юлю туда – это весело, смена обстановки. Я думала, что она, скорее всего, не поднимется, не сможет сесть, так как ее приходилось страховать, чтобы она не упала. В какой-то момент я говорю: «Впереди змейка». И вдруг Юля выпрямляет спину, садится ровно и даже пытается выруливать! Понимаете, у нее даже физических возможностей не было подняться. Для меня это один из самых странных, необъяснимых феноменов, - рассказала Марина Лукина.

«Происходят необъяснимые чудеса»: нижегородка с ДЦП поразила всех на соревнованиях в Чувашии ФОТО: предоставлено "Комсомолке"

К всеобщей радости, на этих соревнованиях Юля заняла третье место и получила заслуженную награду. С восторгом вспоминает этот случай и мама девочки Анастасия, ведь такого результата никто не ожидал.

- Мы просто ехали на праздник, хотели показать ей, что такое соревнования. Для всех было таким шоком, что Юля заняла третье место, она сама была очень рада, она кричала: «Ура, ура! Мне дали медаль»! С утра проснулась, и первые слова были: «Мама, где моя медаль»? Это ее подстегнуло, - рассказала Анастасия.

«Происходят необъяснимые чудеса»: нижегородка с ДЦП поразила всех на соревнованиях в ЧувашииФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Мама Юли рассказала, что до начала занятий иппотерапией девочка практически ложилась на лошадь, и ее приходилось держать руками с обеих сторон. Теперь эта проблема ушла, ребенок все увереннее держится в седле и даже смог начать заниматься адаптивной конной ездой.

- Юле очень нравится, она всегда с удовольствием идет на занятие, и у нее просто неземная любовь к коню Пегасу! Она всегда следит, чтобы я купила ему морковь, чтобы было, чем его угостить. Конечно же, мы будем продолжать заниматься иппотерапией, но сейчас пробуем также занятия адаптивной конной ездой. Юля начала учиться управлять лошадью, останавливаться, давать команды, а это совсем другой интерес, - отметила Анастасия.

«Происходят необъяснимые чудеса»: нижегородка с ДЦП поразила всех на соревнованиях в ЧувашииФото: Роман ИГНАТЬЕВ

По словам Марины Лукиной, Пегас – идеальный конь для занятий иппотерапией. Он прекрасно взаимодействует с особенными детьми, которые могут и за гриву потянуть, и вскрикнуть. Многие лошади этого не любят, но Пегас все понимает.

- Порода Пегаса неизвестна, он невысокий конь, очень неординарной пегой черно-белой масти. Главный его плюс в том, что он безопасен для детей. Дело в том, что лошади по своей природе очень пугливы, и если есть малейший риск, то стремятся сразу убежать. Вот смотрите, если хлопнуть в ладоши, Пегас стоит и только встряхивает головой, но в целом ему все равно. Еще он у нас любитель «почесух», его можно гладить, трогать - он будет только кайфовать. Это важно, потому что дети, которые приходят на занятия, отличаются девиантным поведением, они не контролируют силу и эмоции, - пояснила Марина.

«Происходят необъяснимые чудеса»: нижегородка с ДЦП поразила всех на соревнованиях в ЧувашииФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Она также добавила, что иппотерапия является формой физкультуры на спине у лошади. Это прекрасная тренировка для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Ну а такие результаты, как у маленькой Юли, медицине объяснить только предстоит, уверена тренер.