«Старость неизбежна»: Олег Тактаров повредил ребра в любительском бою

Чемпион мира по смешанным боевым искусствам Олег Тактаров пострадал во время спарринга с неопытным бойцом. Судя по всему, 52-летний спортсмен разозлился не столько на своего обидчика, сколько на себя самого - за беспечность.

- Вчера немного поборолся с парнем из группы здоровья и получил глупейшую травму - упал верхними ребрами на его коленку, поджатую из чувства самосохранения. Травма из-за собственной беспечности. С техничным, сильным опытным травму не получишь, - заявил «Русский медведь».

olegtaktarov_official Здесь на фото получаю солнце и чищу мозги.

Однако, по словам Тактаров, в отсутствие выбора партнера, надо быть начеку, ожидая самое глупое движение в любую секунду.

- А мои мозги были заняты проблемами, которые нужно оставлять за дверью. Это памятка для вас, а не сбор бесполезной глупости типа «берегите себя, поправляйтесь, осторожней и тому подобное», - обратился спортсмен к подписчикам.

Фолловеры посочувствовали звезде и согласились с тем, что самому нужно быть внимательнее.

- Олег, это памятка для вас, для нас, кто уже не молод! Необходимо принять, что новое молодое поколение начинает становиться матерым. Берегите себя. Старость неизбежна! - отметил cybermaverick.

- Согласен, что с опытным напарником травму не получишь. А с неопытным только держи ухо востро, - добавил slava.baransky79.

- А я тебе сразу сказал, что не лезь ко мне. И скажи спасибо, что только ребрами отделался! Хаш поешь, и все пройдет, - шутливо поддержал друга режиссер Алексей Петрухин.

Ранее спортсмен и актер, получивший известность в Голливуде, поделился фирменным рецептом хаша. Олег Тактаров рассказал, в чем секрет приготовления жидкого блюда, которое потребляет в качестве лекарства.