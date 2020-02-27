2020-02-27T12:56:42+03:00
Звезды

«Старость неизбежна»: Олег Тактаров повредил ребра в любительском бою

52-летний спортсмен жестко отреагировал на произошедшее
Анна МИГАЛОВА
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Спортсмен и актер признал, что получил травму из-за собственной беспечности.Спортсмен и актер признал, что получил травму из-за собственной беспечности.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Чемпион мира по смешанным боевым искусствам Олег Тактаров пострадал во время спарринга с неопытным бойцом. Судя по всему, 52-летний спортсмен разозлился не столько на своего обидчика, сколько на себя самого - за беспечность.

- Вчера немного поборолся с парнем из группы здоровья и получил глупейшую травму - упал верхними ребрами на его коленку, поджатую из чувства самосохранения. Травма из-за собственной беспечности. С техничным, сильным опытным травму не получишь, - заявил «Русский медведь».

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Здесь на фото получаю солнце и чищу мозги.
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Однако, по словам Тактаров, в отсутствие выбора партнера, надо быть начеку, ожидая самое глупое движение в любую секунду.

- А мои мозги были заняты проблемами, которые нужно оставлять за дверью. Это памятка для вас, а не сбор бесполезной глупости типа «берегите себя, поправляйтесь, осторожней и тому подобное», - обратился спортсмен к подписчикам.

Фолловеры посочувствовали звезде и согласились с тем, что самому нужно быть внимательнее.

- Олег, это памятка для вас, для нас, кто уже не молод! Необходимо принять, что новое молодое поколение начинает становиться матерым. Берегите себя. Старость неизбежна! - отметил cybermaverick.

- Согласен, что с опытным напарником травму не получишь. А с неопытным только держи ухо востро, - добавил slava.baransky79.

- А я тебе сразу сказал, что не лезь ко мне. И скажи спасибо, что только ребрами отделался! Хаш поешь, и все пройдет, - шутливо поддержал друга режиссер Алексей Петрухин.

Ранее спортсмен и актер, получивший известность в Голливуде, поделился фирменным рецептом хаша. Олег Тактаров рассказал, в чем секрет приготовления жидкого блюда, которое потребляет в качестве лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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