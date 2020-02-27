Скандальный блогер спустился на тросе с моста на проезжую часть
Нижегородский пранкер Илья Молодцов шокировал общественность новой выходкой. На днях молодой человек спустился по веревке с моста на Зеленском съезде прямо на проезжую часть. Видео снятое с места событий блогер выложил в своем Инстаграме.
- Веревки из «Касторамы» плюс шикарнейший вид у Нижегородского кремля. Что может быть лучше? Не повторять. Опасно для жизни, - предупредил нижегородец.
Пранкер из Нижнего Новгорода повис над дорогой на тросе.Видео: https://vk.com/typical_nn
Ролик Молодцова тут же разлетелся по соцсетям. И там представление пранкера оценили на «двоечку».
- Нижегородский блогер захотел немного экстрима. Он спустился с мостика над Зеленским съездом прямо на дорогу. Днем, в разгар дорожного движения, - сообщили в «Типичном Нижнем».
Подписчики городского паблика принялись возмущаться. Многим опасный для жизни трюк в исполнении молодого человека показался глупостью.
- Премию Дарвина в студию, - прокомментировал Александр Пухов.
- Я у мамы альпинист, - добавил Евгений Сергеев.
- Вот как человек не понимает, что выглядит глупо. Пошел бы лучше деньги зарабатывать, - посоветовала Ирина Сумина.
Напомним, что предыдущий ролик с участием известного пранкера Ильи Молодцова разлетелся по всему интернету. Нижегородец выгулял полуголую брюнетку в торговом центре. Девушка вышагивала в нижнем белье на коротком поводке.
А ранее скандальный блогер нацепил полицейскую форму и стал приставать к прохожим в Нижнем Новгороде. Правоохранительные органы проводят проверку по факту появления в сети нового видеоролика Ильи Молодцова.
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ИСТОЧНИК KP.RU