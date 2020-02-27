Лавочки в благоустроенном сквере на Черном пруду плохо пережили зиму

Нижегородцы обсуждают в сети лавочки в недавно благоустроенном сквере на Черном пруду. Реконструкция завершилась осенью и обошлась в 6,84 миллиона рублей. Пространство даже стали называть «зеленым оазисом» в центре Нижнего Новгорода.

Там появилась детская площадка с качелями, инсталляция, новая система освещения и специальная урна с гигиеническими пакетами для собак.

Подрядчик также выполнил озеленение и установил скамейку длиной в 120 метров. Последняя стала предметом обсуждения в соцсетях.

Один из пользователей опубликовал в группе «Комфортная среда» соцсети «ВКонтакте» фото, на котором видно, что лакокрасочное покрытие скамейки не пережило зиму.

Нижегородцы обсуждают в сети скамейки с отслоившимся покрытием ФОТО:Евгений Ильичев

- От лавочки, которая расположена по периметру сквера, начала отваливаться краска. У меня такое ощущение, что ближе к осени Черный пруд можно будет смело благоустраивать заново - всё что можно «развандалят», а что нельзя - само развалится, - написал Евгений Ильичев.

- Акт подписали и хорошо. Гарантийный срок никого не волнует... Ни заказчика, в лице муниципалитета, ни тем более подрядчика, - прокомментировал Кирилл Архипов.

- Каждый пишет жалобу в администрацию города, типа : "В рамках гарантийных обязательств прошу привлечь подрядчика по благоустройству территории по адресу: .... к устранению дефектов, изображенных на прилагаемых фото....". Такое письмо займет у каждого 5 мин × 100 человек = гарантия 100% устранения дефектов, - предложил Константин Сергеев.

Краска на лавочках в сквере на Черном пруду не пережила зиму ФОТО:Евгений Ильичев

В ноябре заместитель главы Нижнего Новгорода Илья Лагутин сообщил, что на работы в сквере действует гарантия длительностью в три года.

Благоустройство выполнялось в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Сквер Жукова и общественное пространство на Черном пруду было реконструировано вместо парка Кулибина.

Напомним, корреспонденты "Комсомолки" побывали в сквере на Черном пруду прошлой осенью и оценили плюсы и минусы проведенного благоустройства.