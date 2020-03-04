«400 рублей за лампочку 40Вт»: плата за содержание общедомового имущества резко выросла в квитанциях нижегородцев

Счет за содержание общедомового имущества (СОИ) резко вырос в квитанциях нижегородцев. Как сообщила «Комсомолке» жительница дома №4 на улице Ярошенко Светлана Земкова, плата неожиданно подскочила в декабре. При этом женщина уверяет, что в ее доме нет магазинов или офисов.

- В ноябре у меня за электроэнергию было 52 рубля. В декабре сумма выросла до 255,01 рублей, а в январе уже до 395,77 рублей. При этом у нас обыкновенная пятиэтажная «хрущевка» на четыре подъезда. В подвале жители хранят продукты, ходят туда раз в месяц. На чердаке ничего нет. В доме отсутствуют магазины, нет ничего коммерческого. На каждом этаже в моем подъезде по две лампочки. Они все тусклые - всего по 40 Вт. Получается, что у меня на площадке две лампочки на четыре квартиры. При этом за одну четвертую часть лампочки я плачу 400 рублей. Я считаю, что это очень много, - заключила Светлана.

Квитанция за ноябрь. Фото предоставлено "Комсомолке"

«Квитанция за декабрь. Фото предоставлено "Комсомолке"

Женщина решила узнать, сколько платят за аналогичные услуги жители двух соседних домов. Оказалось, что примерно по 29 рублей в месяц. Ее удивила столь существенная разница, и она озвучила свою проблему на встрече мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова с жителями Московского района.

Сразу после этого Светлану Земкову ожидал сюрприз: в февральской квитанции указано, что за содержание общедомового имущества она ничего не должна.

- В воскресенье мне пришел «квиточек» за февраль, и в нем стоит СОИ – 0 рублей. Нигде не написано, почему он стал 0 рублей, что случилось? Это в этом месяце так, а потом время пройдет, и мы опять получим платежки в 400 рублей? - спросила нижегородка.

Квитанция за февраль.Фото предоставлено "Комсомолке"

Как пояснили в пресс-службе Ассоциации домоуправляющих компаний, размер платы за электроэнергию на содержание общего имущества дома на Ярошенко, 4 зависит от ежемесячной передачи жильцами показаний индивидуальных счетчиков.

- Нередки случаи, когда объем переданных показаний в полтора или даже в два раза ниже реального объема электроэнергии, потребленной многоквартирным домом в течение месяца. Образовавшаяся разница приводит к увеличению размера платы за коммунальный ресурс, - разъяснили в ассоциации ДУКов.

Там также отметили, что сравнивать плату за СОИ в своем и соседнем доме не совсем корректно, так как расчеты и начисления для каждого из них ведутся индивидуально. При этом конечный итог расчетов месячного потребления коммунальных ресурсов на содержание общедомового имущества зависит от самих жителей.

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