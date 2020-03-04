2020-03-04T15:58:14+03:00
Общество

Глеб Никитин сдал анализы на коронавирус

Губернатор Нижегородской области обратился к медикам после того, как почувствовал себя плохо
Валерия ГРОМОВА
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Глеб Никитин сдал анализы на коронавирусГлеб Никитин сдал анализы на коронавирусФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сдал анализы на китайский коронавирус после того, как почувствовал себя плохо. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Приходят вопросы про коронавирус. Первое, к чему призываю - не верить слухам и, главное, не способствовать их распространению. Уже сейчас вижу множество фейков, - написал Глеб Никитин.

Глава региона еще раз подчеркнул, что случаев заражения коронавирусом в Нижегородской области нет.

Ежедневно проверяются заболевшие респираторными заболеваниями, прибывшие из КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана. Вчера сам был в Семашко с жалобами на простудные явления и сам сдал анализы на коронавирус, - поделился губернатор.

Симптомов коронавируса у Глеба Никитина не обнаружили - результат был отрицательным. Чиновник рекомендует нижегородцам критически и спокойно оценивать и воспринимать информацию из сомнительных источников.

Напомним, сегодня утром стало известно, что 35 жителей Нижегородской области попали под наблюдение медиков из-за подозрения на китайский коронавирус. Все они вернулись из стран, в которых была зафиксирована вспышка смертельного заболевания. Ни у кого коронавирус обнаружен не был.

gsnikitingsnikitin
Приходят вопросы про коронавирус. Первое, к чему призываю - не верить слухам и, главное, не способствовать их распространению. Уже сейчас вижу множество фейков. Случаев заражения в Нижегородской области нет. И все ответственные структуры работают над тем, чтобы этот показатель так и оставался на нуле. В аэропорту Стригино проверяют прибывающих из регионов, где была зафиксирована болезнь. Ежедневно проверяются заболевшие респираторными заболеваниями, прибывшие из КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана. Вчера сам был в Семашко с жалобами на простудные явления и сам сдал анализы на коронавирус. Результат отрицательный))) В общем, критически и спокойно оценивайте и воспринимайте информацию из непроверенных источников. На фото - процесс проверки прибывающих в Стригино.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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