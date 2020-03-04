2020-03-04T14:00:51+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде запустили волонтерскую программу 800-летия города

Всего планируется привлечь более тысячи волонтеров
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Фото: Александр ВоложанинФото: Александр Воложанин
Изменить размер текста:

3 марта на стадионе «Нижний Новгород» была запущена волонтерская программа 800-летия города. На мероприятии присутствовали студенты и члены волонтерского движения, а также глава регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина, олимпийская чемпионка Дарья Шкурихина и организатор кинофестиваля «Горький fest» Оксана Михеева. Они рассказали о роли добровольцев в проведении подобных событий.

К мероприятиям будут привлекать более тысячи волонтеров - база уже начала формироваться.

Фото: Александр Воложанин

Фото: Александр Воложанин

Присоединиться к команде жителей пригласил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- 800-летие Нижнего Новгорода станет ярким событием, которое оставит свой след в истории города. Сейчас есть уникальная возможность получить полезные навыки и принести пользу своей малой родине. Мы видели, как отлично работала волонтерская команда на Чемпионате мира по футболу. Для многих такой опыт становится важным этапом жизненного пути. Нам нужны волонтеры самых разных поколений. У каждого человека свой взгляд на город, - подчеркнул глава региона.

Стать волонтером 800-летия может стать любой желающий в возрасте от 16 лет, гражданство не важно. Заявки будут приниматься на сайте 800-летия Нижнего Новгорода: nizhny800.ru. Первый набор приступит к обучению уже в марте этого года. Волонтеры будут разделены по двум направлениям: событийное (встреча гостей, управление зрительскими потоками, координация на площадке, информирование, создание праздничной атмосферы, навигация, взаимодействие со СМИ) и социальное (участие в проекте «800 добрых дел»). Участвовать в мероприятиях волонтеры начнут уже в этом году и будут делать это до декабря 2021-го.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Первыми вытащили детей через окно": женщина спасла из заваленного дома в Самаре беременную сноху и сестру
В момент трагедии на кухне дома на Арцыбушевской находились три женщины, одна из них беременная - ей рассекло лицо шифером, вторую завалило камнями [эксклюзив КП]
Новости 24
В Нижегородской области в 2020 году построят новый школьный корпус, более 60 школ отремонтируют
«У губернатора имеется достаточный набор высококвалифицированных специалистов, в том числе и с опытом в федеральных структурах, готовых работать в его команде», - Александр Прудник
Олег Беркович назначен заместителем председателя правительства Нижегородской области
В Арзамасе Нижегородской области изменены градостроительные нормы
В Нижегородской области на дорогу обрушилась эстакада
Андрей Саносян назначен заместителем губернатора Нижегородской области
«Гнеушев знает острые вопросы, с которыми сталкиваются муниципалитеты», - глава Арзамаса Александр Щелоков
Глава Дзержинска Иван Носков прокомментировал кадровые назначения в областном правительстве
Андрей Гнеушев назначен заместителем губернатора по внутренней политике
Назначен новый замгубернатора Нижегородской области по соцполитике
Нижегородская область примет участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
Проект зон охраны парка «Швейцария» ждет оценки нижегородцев
В Нижегородской области завершен капремонт средней школы
Новый торговый центр хотят построить около Борского моста
Нижегородцы могут оставить «Культурный след»
В Нижнем Новгороде сегодня немного похолодает
В Нижегородской области началась установка водонапорных башен
В Нижнем Новгороде открылась выставка «Женское лицо войны»
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «5% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА»
Минстрой Нижегородской области просит ускорить выплату компенсаций дольщикам «Окского берега»
Нижегородский саблист завоевал «бронзу» на Первенстве Европы
Нижегородские ветераны достойно представят регион на «Дороге памяти» в Москве
В Нижегородской области в пожаре сгорела пожилая женщина
В Нижнем Новгороде на два месяца закрыт фаст-фуд на площади Горького
Владимир Путин поручил изменить границы Сарова
Нижегородец требовал суда присяжных, рассчитывая избежать наказания за убийство
Москва передаст Нижнему Новгороду 30 троллейбусов
Мошенники похитили более 300 миллионов рублей из нижегородского бюджета