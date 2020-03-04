В Нижнем Новгороде запустили волонтерскую программу 800-летия города

3 марта на стадионе «Нижний Новгород» была запущена волонтерская программа 800-летия города. На мероприятии присутствовали студенты и члены волонтерского движения, а также глава регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина, олимпийская чемпионка Дарья Шкурихина и организатор кинофестиваля «Горький fest» Оксана Михеева. Они рассказали о роли добровольцев в проведении подобных событий.

К мероприятиям будут привлекать более тысячи волонтеров - база уже начала формироваться.

Фото: Александр Воложанин

Присоединиться к команде жителей пригласил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- 800-летие Нижнего Новгорода станет ярким событием, которое оставит свой след в истории города. Сейчас есть уникальная возможность получить полезные навыки и принести пользу своей малой родине. Мы видели, как отлично работала волонтерская команда на Чемпионате мира по футболу. Для многих такой опыт становится важным этапом жизненного пути. Нам нужны волонтеры самых разных поколений. У каждого человека свой взгляд на город, - подчеркнул глава региона.

Стать волонтером 800-летия может стать любой желающий в возрасте от 16 лет, гражданство не важно. Заявки будут приниматься на сайте 800-летия Нижнего Новгорода: nizhny800.ru. Первый набор приступит к обучению уже в марте этого года. Волонтеры будут разделены по двум направлениям: событийное (встреча гостей, управление зрительскими потоками, координация на площадке, информирование, создание праздничной атмосферы, навигация, взаимодействие со СМИ) и социальное (участие в проекте «800 добрых дел»). Участвовать в мероприятиях волонтеры начнут уже в этом году и будут делать это до декабря 2021-го.