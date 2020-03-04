2020-03-04T12:29:56+03:00
Общество

«Заблудился бедняга»: Дед Мороз устроил рыбалку в луже на Бору

Обескураженные жители успели сфотографировать незваного гостя
Валерия ГРОМОВА
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Дед Мороз устроил рыбалку в луже на БоруДед Мороз устроил рыбалку в луже на БоруФото: СОЦСЕТИ
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Чего только ни увидишь на улицах нижегородских городов: одни только пранкеры со своими шуточками чего стоят - то девушек полуголых по торговым центрам водят, то под поезд в метро ложатся, то рассекают по проспектам на картонных машинах. Был ли пранкером Дед Мороз, которого в начале марта встретили жители Бора, остается загадкой.

Мужчина в костюме главного символа Нового года решил сходить на рыбалку. Он заприметил большую лужу рядом с жилым домом на улице Крупской, достал удочку и принялся вылавливать добычу. Обескураженные прохожие успели сфотографировать необычного гостя и выложили снимок в социальные сети.

За пару часов фотография облетела почти все нижегородские паблики. Без «диванных» экспертов, конечно, не обошлось.

«Ему моторную лодку нужно», «С января не просыхал», «Снегурка растаяла», «Заблудился бедняга», «»Похмелье штука тонкая» - пишут нижегородцы.

А самые неравнодушные предложили даже скинуться Деду Морозу на билет домой. Куда в итоге отправился дедушка после рыбалки - история умалчивает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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