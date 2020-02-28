Пожилую нижегородку насмерть сбил грузовик

Сегодня примерно в половине девятого утра в Автозаводском районе на улице Бусыгина грузовик сбил пенсионерку. Фотографии происшествия появились в соцсетях.

По словам очевидцев, бабушка пыталась перейти дорогу и попала под колеса многотонного тяжеловоза. Как сообщил «Комсомольской правде в Нижнем Новгороде» источник в отделе пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Нижегородской области, погибшая – жительница Автозаводского района 1939 года рождения.

Пока рано говорить о причинах случившегося. Рядом с местом происшествия – пешеходный переход, и события могли развиваться по-разному. Бабушка могла переходить дорогу на красный сигнал светофора и шофер, не ожидавший этого, не успел среагировать. Возможно, водитель грузовика не заметил пенсионерку из-за собственной невнимательности.

Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.