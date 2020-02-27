В Нижнем Новгороде запретили высаживать из транспорта детей-безбилетников

Сегодня депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли изменения в региональный закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. Речь идет об участившихся случаях высаживания детей-безбилетников – парламентарии запретили выставлять юных «зайцев» из транспорта на улицу. Напомним, с инициативой внесения изменений в закон вышел к депутатам ЗС губернатор региона Глеб Никитин.

В законе есть оговорка – высадить ребенка или подростка до 16 лет нельзя, если эти действия подвергнут опасности их жизнь и здоровье. Указаны и конкретные случаи, когда высаживать запрещено: при морозной погоде ниже -20 градусов, за пределами населенных пунктов и в период времени с десяти часов вечера до шести часов утра. Кроме того, ребенка запрещено высаживать не на остановке.

По словам главы региона, аналогичные законы сейчас принимаются на территории всей страны. «Важно следовать принципам гуманизма и здравого смысла и не доводить ситуацию до крайности, - считает Глеб Никитин. – Тем более, в данном случает в этом нет никакой необходимости».

Парламентарии уже сейчас подчеркивают, что внесенные изменения, скорее всего, не окончательные, и требуют проверки на практике.