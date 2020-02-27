2020-02-27T12:33:27+03:00
Общество

«Спасибо за жизнь!»: девочка, которая выжила в ДТП, спустя три года поблагодарила спасателей

После тяжелого восстановления Маша Баранова нашла своих героев
Елена ЛАЗАРЕВА
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Спасители Маши Барановой и сегодня готовы спасать чужие жизни, даже рискуя своей. Фото предоставлено пресс-службой МЧС по Нижегородской областиСпасители Маши Барановой и сегодня готовы спасать чужие жизни, даже рискуя своей. Фото предоставлено пресс-службой МЧС по Нижегородской области
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В августе 2016 года на трассе в Большемурашкинском районе произошло страшное ДТП — столкнулись легковушка и грузовой автомобиль. Четверо пассажиров легкового автомобиля оказались зажатыми, как в тисках, в разбитой машине. Двух взрослых и одну маленькую девочку спасатели 129-пожарно-спасательной части смогли достать из покореженного автомобиля, а шестилетней Маше не повезло — «стальной капкан» держал ее крепко.

Спасатели приняли единственно верное решение — автомобиль практически разобрали на части, и только после этого девочку удалось вытащить и передать врачам скорой помощи.

Трогательный подарок за спасение!!!.

Три года ушло у малышки на восстановление, три года она не только боролась с последствиями случившегося, но и мысленно благодарила своих спасителей за подаренную жизнь. После аварии Маша, к сожалению, не видит правым глазом, но сильная духом малышка смогла вернуться в любимое фигурное катание! А на днях осуществила свою мечту — встретилась с теми, кто спас ей жизнь страшным августовским днем 2016 года. К сожалению, на встречу смогли прибыть только трое из четверых спасителей - командир отделения 129-ПСЧ Александр Морозов, пожарный 129-ПСЧ Владимир Бухаров и водитель 129-ПСЧ Александр Овчинников.

Малышка упорно идет к своей мечте. Фото предоставлено пресс-службой МЧС по Нижегородской области

Малышка упорно идет к своей мечте. Фото предоставлено пресс-службой МЧС по Нижегородской области

«Я знаю на собственном опыте, что помощь может прийти от разных людей. Это может быть медсестра, это может быть спасатель. Я очень вам благодарна. Знаю, что все могло быть гораздо хуже, - поблагодарила Маша пожарных. - Авария сделала меня сильнее. Я буду очень рада дружить с вами».

В благодарность Маша Баранова передала своим спасителям картины, которые написала специально для них, и исполнила танцевальный номер на льду.

Кстати, Маша Баранова мечтает стать чемпионкой мира. Запомните это имя — девчушка не только родилась под счастливой звездой, но и имеет все качества характера, нужные спортсменке — целеустремленность, умение бороться с трудностями и несмотря ни на что идти к своей мечте!

ИСТОЧНИК KP.RU

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