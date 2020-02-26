2020-02-26T18:21:27+03:00
Дом. Семья

«Мама-кошка до сих пор места себе не находит»: Нижегородцы просят помощи в поисках котенка

Малыш Тигруля пропал 15 февраля на улице Коломенской
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Мама-кошка до сих пор места себе не находит»: Нижегородцы просят помощи в поисках котенка«Мама-кошка до сих пор места себе не находит»: Нижегородцы просят помощи в поисках котенкаФото: СОЦСЕТИ
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Нижегородская семья просит о помощи в поисках пропавшего котенка. Малыш Тигруля пропал вечером 15 февраля 2020 года в Автозаводском районе.

- Пропало наше пушистое счастье! Мы всей семьей переживаем, льем слезы, мать котенка ищет его дома до сих пор, - обратилась в редакцию «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» нижегородка Аля Ковалева.

По словам Али, в тот вечер она собиралась печь дома пироги, но ей срочно понадобилось что-то в магазине. Она схватила двухлетнюю дочку и отправилась в ближайший супермаркет.

- Если бы Тигруля выбежал из квартиры, мы бы, наверное, заметили. Я думаю, что он притаился внизу коляски, где мы обычно складываем пакеты и игрушки. А пока мы были в магазине, убежал, - предполагает девушка.

Тому, кто найдет Тигрулю, хозяйка обещает вознаграждение. Любую информацию о котенке можно сообщить по телефонам 8-908-155-84-72, 8-908-164-69-21 или 8-951-979-44-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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